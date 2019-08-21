Лобановський увійшов у топ-25 тренерів в історії футболу

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Валерій Лобановський
Валерій Лобановський

Видання 90min опублікувало рейтинг найкращих тренерів в історії футболу. Дві позиції в топ-50 зайняли два тренери "Динамо".

На 23-у місці у рейтингу – Валерій Лобановський.

"Був першим з новаторів, коли мова зайшла про спортивну науку та втілення думки, що команда – це зірка, а не індивідуальності. Він створив домінуюче київське "Динамо" наприкінці XX століття", – йдеться в описі до Лобановського.

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Ще один тренер "Динамо" у цьому списку – Віктор Маслов. Він на 36-у місці. Під його керівництвом (тренував з 1964 до 1970 року) київський клуб тричі ставав чемпіоном СРСР, ще двічі вигравав срібні медалі. Також двічі "Динамо" вигравало і Кубок СРСР.

"Формація 4-4-2, яку він запровадив, все ще широко використовується, і його тактика пресування продовжує використовуватися в кращих командах світу. Маслов був одним із батьків сучасного тактичного мислення, і його вплив повинен відзначати та знати кожен фанат футболу, який любить гру", – зазначили у виданні.

Перше місце у рейтингу посів сер Алекс Фергюсон. Далі розмістилися Арріго Саккі, Рінус Міхелс, Пеп Гвардіола та Джованні Трапатонні.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
Джерело: 24 канал
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