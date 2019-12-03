Лобове зіткнення: зіркова українська біатлоністка отримала травму на тренуванні

158 Читать новость на русском
Юлія Джима / Фото з відкритих джерел

Олімпійська чемпіонка Юлія Джима може пропустити наступний етап Кубка світу з біатлону через травму.

Після того, як не зміг стартувати в естафеті Дмитро Підручний, під питанням опинилася й подальша участь у змаганнях ще однієї лідерки – Юлії Джими.

Цікаво: Підгрушна здобула срібло у спринті на Кубку IBU, обійшовши росіянку

За словами тренера жіночої збірної України Володимира Махлаєва, під час тренування Джима зіткнулася "лоб в лоб" з іншою спортсменкою, і наразі почувається зле.

Незрозуміла ситуація щодо Джими, як там її травма. Буде поліпшення, буде все нормально – побіжить однозначно. Якщо будуть якісь болі, значить – ні. Вона на тренуванні зіткнулася лоб в лоб з представницею іншої команди. Одна їхала у протихід, а інша – на спуск. Отримала травму, зараз хворобливі відчуття у неї. Вирішили поки що її притримати,
– сказав Махлаєв у інтерв'ю "UA:Біатлон".

Нагадаємо, що Юлія Джима пропустила спринтерську гонку в зв'язку зі станом здоров'я. Найкращий результат з українок показала Віта Семеренко (10 місце). Перемогу здобула Доротея Вірер.

Кубок світу з біатлону продовжиться 4 грудня. Далі в програмі Естерсунда індивідуальні гонки і класичні естафети.

Елітні авто та маєтки: як живе головний лікар Львівської обласної лікарні Михайло Гичка
сьогодні
106673
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини біатлону Юлія Джима
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
2 грудня 22:04 Де Лігт – найкращий молодий футболіст, Аліссон – воротар: результати церемонії France Football
Юрій Семенюк 539
30 листопада 19:52 Збірна України дізналася суперників по груповому етапі Євро-2020
Юрій Семенюк 8161
2 грудня 21:55 "Футбольні зірки України 2019": Шевченко став найкращим тренером України, Пятов – воротарем
552
2 грудня 20:20 Ломаченко та Усик увійшли в топ-10 рейтингу Forbes
Вісент Луїс 295
2 грудня 17:23 Збірну України чекає пекло у плей-офф Євро-2020: називаємо потенційних суперників
Михайло Гема 4024
Новини
Більше новин
Залиште відгук