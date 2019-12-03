Лобове зіткнення: зіркова українська біатлоністка отримала травму на тренуванні

Олімпійська чемпіонка Юлія Джима може пропустити наступний етап Кубка світу з біатлону через травму.

Після того, як не зміг стартувати в естафеті Дмитро Підручний, під питанням опинилася й подальша участь у змаганнях ще однієї лідерки – Юлії Джими.

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За словами тренера жіночої збірної України Володимира Махлаєва, під час тренування Джима зіткнулася "лоб в лоб" з іншою спортсменкою, і наразі почувається зле.

Незрозуміла ситуація щодо Джими, як там її травма. Буде поліпшення, буде все нормально – побіжить однозначно. Якщо будуть якісь болі, значить – ні. Вона на тренуванні зіткнулася лоб в лоб з представницею іншої команди. Одна їхала у протихід, а інша – на спуск. Отримала травму, зараз хворобливі відчуття у неї. Вирішили поки що її притримати,

– сказав Махлаєв у інтерв'ю "UA:Біатлон".

Нагадаємо, що Юлія Джима пропустила спринтерську гонку в зв'язку зі станом здоров'я. Найкращий результат з українок показала Віта Семеренко (10 місце). Перемогу здобула Доротея Вірер.

Кубок світу з біатлону продовжиться 4 грудня. Далі в програмі Естерсунда індивідуальні гонки і класичні естафети.