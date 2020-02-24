Логінов – не чужа для нас людина: українська сторона прокоментувала скандал з росіянином

На чемпіонаті світу з біатлону 22 лютого італійська поліція провела обшуки в російського біатлоніста Олександра Логінова. Причиною обшуків стало те, що особистий тренер Логінова Олександр Касперович буцімто привозить на чемпіонат світу допінг для спортсмена. Касперович був присутній за чужою акредитацією, яка видана на українську команду.

Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак підтвердив, що Касперович отримав українську акредитацію.

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За його словами, представники IBU зробили зауваження українській стороні та попросили анулювати акредитацію.

Логінов – не чужа для нас людина, він одружився з українською біатлоністкою. А його тренер без акредитації. Він хотів допомогти своєму спортсмену. На трасі покричати, підказати інформацію. Попросив у наших акредитацію, ми дали на півгодини-годину,

– сказав Бринзак.

Бринзак повідомив, що українська сторона повернула акредитацію. "Санкцій не буде, все нормально. Це чемпіонат світу, тому просто потрібні якісь сенсації", – додав Бринзак.

Відео коментаря Бринзака