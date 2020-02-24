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Логінов – не чужа для нас людина: українська сторона прокоментувала скандал з росіянином

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Володимир Бринзак / ua.tribuna.com

На чемпіонаті світу з біатлону 22 лютого італійська поліція провела обшуки в російського біатлоніста Олександра Логінова. Причиною обшуків стало те, що особистий тренер Логінова Олександр Касперович буцімто привозить на чемпіонат світу допінг для спортсмена. Касперович був присутній за чужою акредитацією, яка видана на українську команду.

Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак підтвердив, що Касперович отримав українську акредитацію.

До теми: Український слід у допінговому скандалі біатлоніста з Росії: деталі розслідування

За його словами, представники IBU зробили зауваження українській стороні та попросили анулювати акредитацію.

Логінов – не чужа для нас людина, він одружився з українською біатлоністкою. А його тренер без акредитації. Він хотів допомогти своєму спортсмену. На трасі покричати, підказати інформацію. Попросив у наших акредитацію, ми дали на півгодини-годину,
– сказав Бринзак.

Бринзак повідомив, що українська сторона повернула акредитацію. "Санкцій не буде, все нормально. Це чемпіонат світу, тому просто потрібні якісь сенсації", – додав Бринзак.

Відео коментаря Бринзака

  • Зазначимо, що після обшуків Логінов пропустив останню гонку чемпіонату світу. Його місце у мас-старті зайняв українець Артем Прима.
  • На чемпіонаті світу росіянин Логінов здобув дві медалі: золото у спринті та бронзу в гонці переслідування.
  • 12 травня 2019 Логінов одружився з українською біатлоністкою Марією Кручовою 14 жовтня того року у них народилася дочка.
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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Чемпіонат світу з біатлону Спорт Новини біатлону
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