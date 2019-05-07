Ломаченко офіційно отримав шанс битися за пояс WBC: названо суперника
Світова боксерська рада WBC офіційно зобов'язала українського чемпіона світу за версіями WBO й WBA у легкій вазі організувати бій за свій пояс.
WBC зобов'язала команди Ломаченка і британського боксера Люка Кемпбелла почати переговори про бій за свій пояс.
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Відповідне рішення після розгляду заявки українця на поєдинок за титул WBC у вівторок, 7 травня, було оголошено організацією.
Поборотися за титул WBC боксери отримали, оскільки Майкі Гарсія заявив, що відмовляється від титулу. У свою чергу Кемпбелл вже встиг кинути виклик Ломаченку й боксери можуть зустрітися восени.
Саме до цього часу Ломаченко має відновитися від травми. У бою проти Ентоні Кролли українець травмував руку.
Наразі свій останній бій Ломаченко провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британця Ентоні Кроллу.
Хто такий Люк Кемпбелл?
31-річний британський боксер, Олімпійський чемпіон 2012 року. На професійному ринзі провів 22 бої, 16 виграв та двічі програв. Його зріст 175 см, а розмах рук – 180 см. Останні три бої виграв, зокрема, 15-го березня переміг мексиканця Адріана Янга.