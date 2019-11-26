Ломаченка позбавили обов'язку захищати чемпіонські пояси

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Василь Ломаченко у бою з Люком Кемпбеллом / GETTY IMAGES

Василь Ломаченко, який став франчайзинговим чемпіоном WBC, більше не повинен проводити обов'язкові захистити титулів. Окрім статусу франчайзингово чемпіона, українець володіє поясами WBO та WBA у легкій вазі.

Промоутер українця Боб Арум прокоментував надання Ломаченку статусу франчайзингово чемпіона. Він заявив, що рекомендував WBC і президенту організації Маурісіо Сулейману надати цей статус Василю.

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Існують певні бійці, в яких репутація тих, хто боксує з найсильнішими й найкращими хлопцями. Це елітні бійці. Обтяжувати їх безглуздими обов'язковими захистами, я думаю, недобре для спорту,
– цитує Арума vRINGe.

За словами Арума, Ломаченко тільки одного разу провів бій проти слабкого боксера. Промоутер назвав Ентоні Кроллу, якого Ломаченко жорстко нокаутував.

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Після отримання статусу франчайзингово чемпіона Ломаченко більше не повинен проводити обов'язкові захистити титулів, як це було в поєдинку з Кроллою.

Тепер йому не потрібно битися в обов'язкових захистах. Коли він бився з Люком Кемпбеллом за вакантний титул – це був хороший, конкурентний, цікавий бій, тому що Люк Кемпбелл – чудовий боєць. Такі бійці, як Канело Альварес і Василь Ломаченко заслуговують цю приставку, тому що вони б'ються тільки з найкращими,
– резюмував промоутер.

Коли Ломаченко став франчайзинговим чемпіоном?Українець став франчайзинговим чемпіоном за версією WBC у легкій вазі 24 жовтня. Франчайзинговий чемпіон – це позначення бійця за специфічним критерієм – легендарного чемпіона декількох вагових категорій. Окрім Ломаченка, цим статусом володіє Сауль Альварес.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Василь Ломаченко
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