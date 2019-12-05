Ломаченка визнали найкращим боксером року за версією WBO
Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO, WBA і WBC українець Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) був удостоєний індивідуальної нагороди від Всесвітньої боксерської ради.
Українець взяв участь в засіданні Конгресу організації в Токіо, де під час офіційної церемонії йому вручили почесний приз. Василь отримав нагороду найкращому боксеру 2019 року за версією WBO.
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Ломаченко є чемпіоном в легкій вазі за версією цієї організації. Відео нагородження Василь поділився в своєму Facebook.
Зазначимо, що у 2019 році Ломаченко провів два успішні захисти своїх титулів: у квітні нокаутував Ентоні Кроллу, а в серпні Ломаченко переміг Кемпбелла та завоював третій чемпіонський пояс.
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