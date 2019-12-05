Ломаченка визнали найкращим боксером року за версією WBO

111 Читать новость на русском
Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO, WBA і WBC українець Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) був удостоєний індивідуальної нагороди від Всесвітньої боксерської ради.

Українець взяв участь в засіданні Конгресу організації в Токіо, де під час офіційної церемонії йому вручили почесний приз. Василь отримав нагороду найкращому боксеру 2019 року за версією WBO.

Читайте також: Наступний бій Ломаченка: ймовірна дата та місце

Ломаченко є чемпіоном в легкій вазі за версією цієї організації. Відео нагородження Василь поділився в своєму Facebook.

Зазначимо, що у 2019 році Ломаченко провів два успішні захисти своїх титулів: у квітні нокаутував Ентоні Кроллу, а в серпні Ломаченко переміг Кемпбелла та завоював третій чемпіонський пояс.

Пожежа в коледжі Одеси, 2 жертви: знайшли тіло ще однієї жінки
сьогодні
6104
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:00 Кубок світу з біатлону-2019: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 941
сьогодні 14:27 Зірка НБА закинув ефектний данк, але рефері не зарахували кидок: відео
Юрій Семенюк 677
4 грудня 17:54 Гвардіола сконфузився, переплутавши "Манчестер Сіті" з "Баварією": відео
Юрій Семенюк 374
4 грудня 14:11 Директор ТК "Футбол" докладніше розповів, що буде транслювати третій футбольний канал групи
Вісент Луїс 297
4 грудня 14:05 Сергій Бубка – все про світові рекорди та гучні скандали
Олена Кандяк 2815
Новини
Більше новин
Залиште відгук