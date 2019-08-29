Ломаченка й Кемпбелла розсудить шотландський арбітр

Став відомий арбітр поєдинку між чемпіоном світу за версією WBA і WBO Василем Ломаченком та Люком Кемпбеллом. Бій пройде в Лондоні 31 серпня.

Боксерів розсудить шотландський рефері Віктор Лафлін, повідомляє Boxing Scene.

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Раніше він ні разу не працював на поєдинках Ломаченка або Кемпбелла.

Підрахунком очок на картках займуться Омар Мінтун-старший (Мексика), Бенуа Россель (Канада) і Жан-Роберт Лайн (Монако/Франція).

Поєдинок відбудеться у Лондоні 31 серпня на The O2 Arena. На кону стоятимуть пояси за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі.

Перші два належать Ломаченку, а титул WBC в легкій вазі є вакантним після того як від нього відмовився Майкі Гарсія.

Букмекери вважають фаворитом поєдинку в Британії Василя Ломаченка.

Детальну інформацію про Люка Кемпбелла – читайте тут.