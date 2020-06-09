Американський боксер-професіонал Райан Гарсіа вважає, що Ломаченку ще зарано перебувати на першій сходинці рейтингу найкращих. На його думку, є багато сильніших боксерів, ніж українець.

21-річний американець Раян Гарсіа прокоментував лідерство українця рейтингу Pound-for-Pound, пише boxingnews24.

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Зухвала заява

Ломаченко – чудовий боєць, у нього прийнятне резюме, але аж ніяк не номер один. Він зараз не є кращим світі,

– заявив боксер.

На думку Раяна, Сауль Альварес сильніший за українця, має значно більше козирів, а також давно не зазнавав поразок. Він поступився тільки Флойду Мейвезеру. Американець здивований, що Сауль ще не на вершині P4P.

Гарсія додає, що ніяк не применшує заслуг Ломаченка, втім йому треба зробити більше, щоб бути найкращим.

Дебютував Гарсіа на професійному рингу у 2016 році, здобувши перемогу технічним нокаутом у 1-му раунді над мексиканцем Едгаром Меза.

У лютого 2020 року у 1-му раунді нокаутував досвідченого Франсіско Фонсеку та захистив титул чемпіона за версією WBC Silver (2019 – дотепер).

WBO NABO (2019 – дотепер) у легкій вазі.

За версіями NABF (2018/19), WBO NABO (2018) у 2-й напівлегкій вазі.

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