Американець Теофімо Лопес уже переміг Василя Ломаченка у битві гострих висловлювань. Натомість український боксер впевнений, що не залишить шансів Лопесу в ринзі.

32-річний володар титулів WBO, WBA, WBC Franchise Ломаченко поділився очікуваннями від поєдинку з Лопесом. Про це повідомляє Sky Sports.

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Переможцем стане боксер з кращим IQ

Ломаченко заявив, що йому належить титул IBF, який Лопес здобув у грудні 2019-го. Лопес брутально нокаутував Річарда Коммі.

Теофімо – хороший боксер, топовий боєць. Він молодий, голодний і володіє великою силою. Я хочу цей бій. Він – чемпіон світу, і він утримує мій пояс – титул IBF,

– сказав Василь.

На думку Ломаченка, методи роботи Лопеса в рингу полегшать йому завдання.

Це буде не легкий бій. У нього складний стиль, набагато простіше атакувати тих боксерів, що не відсиджуються у захисті,

– зазначив Ломаченко.

Василь вважає, що переможцем стане той, у кого кращий боксерський IQ.

"Думаю, я знаю, що мені потрібно зробити для перемоги", – резюмував Ломаченко.

Ломаченко – Лопес: коли відбудеться бій