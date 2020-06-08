Ломаченко дав неочікуваний прогноз на бій з Лопесом
Американець Теофімо Лопес уже переміг Василя Ломаченка у битві гострих висловлювань. Натомість український боксер впевнений, що не залишить шансів Лопесу в ринзі.
32-річний володар титулів WBO, WBA, WBC Franchise Ломаченко поділився очікуваннями від поєдинку з Лопесом. Про це повідомляє Sky Sports.
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Переможцем стане боксер з кращим IQ
Ломаченко заявив, що йому належить титул IBF, який Лопес здобув у грудні 2019-го. Лопес брутально нокаутував Річарда Коммі.
Теофімо – хороший боксер, топовий боєць. Він молодий, голодний і володіє великою силою. Я хочу цей бій. Він – чемпіон світу, і він утримує мій пояс – титул IBF,
– сказав Василь.
На думку Ломаченка, методи роботи Лопеса в рингу полегшать йому завдання.
Це буде не легкий бій. У нього складний стиль, набагато простіше атакувати тих боксерів, що не відсиджуються у захисті,
– зазначив Ломаченко.
Василь вважає, що переможцем стане той, у кого кращий боксерський IQ.
"Думаю, я знаю, що мені потрібно зробити для перемоги", – резюмував Ломаченко.
Ломаченко – Лопес: коли відбудеться бій
- Боксери мали зустрітися 30 травня у на Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку (США). Через пандемію COVID-19 бій перенесли на невизначений термін.
- За попередньою інформацією, поєдинок може відбутися у вересні 2020 року.
- Бій хочуть провести з глядачами на трибунах. Серед претендентів на бій – арена Allegiant Stadium, яка вміщає 65 тисяч глядачів.
- Очікується, що на трибуни пропустять близько 10 тисяч людей.