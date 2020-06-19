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Вісім років тому арбітр Кашшаї не пустив Україну в плей-офф Євро-2012: відео
сьогодні , 14:20 Вісім років тому арбітр Кашшаї не пустив Україну в плей-офф Євро-2012: відео
Юрій Семенюк
Ломаченко найкращий український боксер, Альварес – світу: Boxrec склав неочікуваний рейтинг
18 червня , 15:26 Ломаченко найкращий український боксер, Альварес – світу: Boxrec склав неочікуваний рейтинг
Михайло Гема
В АПЛ не зарахували чистий гол: голкіпер спіймав м'яч вже у воротах – відео
18 червня , 13:03 В АПЛ не зарахували чистий гол: голкіпер спіймав м'яч вже у воротах – відео
Михайло Гема