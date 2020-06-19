Ломаченко готується до бою із Лопесом на льодовій арені: відео
Чемпіон світу за трьома версіями (WBC, WBA, WBO) Василь Ломаченко не перестає дивувати вболівальників підготовкою до майбутніх поєдинків. Українець захоплюється грою у хокей.
Ролик із тренувального хокейного матчу виклав luckypunchnet у Instagram. Василь Ломаченко поєднує боксерські тренування із хокейним товариським поєдинком.
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Ломаченко провів матч зі своєю аматорською командою. Боксеру навіть вдалось одного разу відзначитись у воротах суперника.
Досягнення Василя Ломаченка
- У 2008 році у Пекіні став олімпійським чемпіоном.
- На Олімпіаді 2012 року, яка відбувалась у Лондоні знову став найкращим. У фіналі переміг суперника з Південної Кореї.
- У складі команди "Українські отамани" Василь Ломаченко не зазнав жодної поразки.
- У другому бою професійної кар'єри Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. На рингу українець зійшовся з Орландо Салідо (Мексика). Суперник вів "брудний" бій, однак рефері ніяк не звертав на це уваги. За результатами українець таки програв.
- Ломаченко – чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO.