Ломаченко – Лопес: WBC офіційно назвала дату бою
Поєдинок між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом офіційно підтверджений. Зустріч відбудеться у вересні 2020 року. Боксери зустрінуться у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.
На кону поєдинку стоятимуть титули WBC, WBA, WBO, якими володіє Ломаченко, та пояс IBF, який належить Лопесу. Про це повідомляє WBC.
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Точну дату поєдинку бою між Ломаченком і Лопесом, який мав відбутися 30 травня, WBC ще не повідомляє. Також достеменно не відомо, де пройде зустріч.
Для обох боксерів, які співпрацюють з промоутерською компанією Top Rank, це перший бій у 2020 році.
- Ломаченко востаннє виходив у ринг ще 31 серпня 2019 року. У Лондоні українець рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла та завоював титул WBC.
- Теофімо Лопес 15 грудня 2019 року легко переміг чемпіона світу за версією IBF Річарда Коммі. Теофімо нокаутував суперника вже в другому раунді.
- Якщо Ломаченко переможе, то стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у легкій вазі. Василь може стати тільки другим українцем, який здобував такий титул. До цього абсолютним чемпіоном світу з боксу був Олександр Усик у першій важкій вазі.
Що відомо про Лопеса?
22-річний боксер провів на професійному ринзі 15 поєдинків і всі виграв. В активі Лопеса 12 нокаутів.
Як любитель Теофімо провів 170 бої, вигравши 150. За версією авторитетного боксерського журналу The Ring Лопес "Найперспективніший боксер" 2018. Ломаченко отримав це визнання у 2013 році.
У 2016 році Лопес поїхав на Олімпіаду в Бразилію від збірної Гондурасу. Лопес виступав у легкій вазі (57-60 кг) і програв в 1/32 фіналу французу Соф'яну Уміа.