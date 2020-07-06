Поєдинок між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом офіційно підтверджений. Зустріч відбудеться у вересні 2020 року. Боксери зустрінуться у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

На кону поєдинку стоятимуть титули WBC, WBA, WBO, якими володіє Ломаченко, та пояс IBF, який належить Лопесу. Про це повідомляє WBC.

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Точну дату поєдинку бою між Ломаченком і Лопесом, який мав відбутися 30 травня, WBC ще не повідомляє. Також достеменно не відомо, де пройде зустріч.

Для обох боксерів, які співпрацюють з промоутерською компанією Top Rank, це перший бій у 2020 році.

Ломаченко востаннє виходив у ринг ще 31 серпня 2019 року. У Лондоні українець рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла та завоював титул WBC.

Теофімо Лопес 15 грудня 2019 року легко переміг чемпіона світу за версією IBF Річарда Коммі. Теофімо нокаутував суперника вже в другому раунді.

Якщо Ломаченко переможе, то стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у легкій вазі. Василь може стати тільки другим українцем, який здобував такий титул. До цього абсолютним чемпіоном світу з боксу був Олександр Усик у першій важкій вазі.

Що відомо про Лопеса?

22-річний боксер провів на професійному ринзі 15 поєдинків і всі виграв. В активі Лопеса 12 нокаутів.

Як любитель Теофімо провів 170 бої, вигравши 150. За версією авторитетного боксерського журналу The Ring Лопес "Найперспективніший боксер" 2018. Ломаченко отримав це визнання у 2013 році.

У 2016 році Лопес поїхав на Олімпіаду в Бразилію від збірної Гондурасу. Лопес виступав у легкій вазі (57-60 кг) і програв в 1/32 фіналу французу Соф'яну Уміа.