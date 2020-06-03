Промоутер Top Rank Боб Арум прокоментував ситуацію навколо бою українця Василя Ломаченка і американця Теофімо Лопеса. За його словами, вони хочуть битися лише з одне одним і відмовилися від проміжних боїв.

Бій між боксерами повинен відбутися у вересні 2020 року. Про це повідомляє Boxingnews24.com. Важливо Ломаченку доведеться летіти в Росію: промоутер назвав умову для бою з Лопесом "Плануємо бій Ломаченко – Лопес на вересень. Хочемо пустити на арену 2,5 тисячі глядачів. Маю сказати одне: я пропонував їм провести проміжні поєдинки, але вони обидва відмовилися і заявили, що не хочуть боксувати з будь-ким ще", – зазначив Арум. Ломаченко – Лопес: головне Поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO Ломаченком і володарем титулу IBF Лопесом мав відбутися 30 травня.

Для поєдинку була зарезервована арена Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку (США).

Та через пандемію COVID-19 бій вимушено перенесли. Нової дати бою поки нема.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що бій може відбутися у серпні-вересні без глядачів.

Раніше Арум пропонував варіант з організацією об'єднавчого бою в легкому дивізіоні на відкритій місцевості, але з глядачами.