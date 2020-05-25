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Ломаченко – Лопес: відомий боксер дав прогноз на бій

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Ломаченко – Лопес: прогноз на бій
Ломаченко – Лопес: прогноз на бій / Top Rank

Поєдинок Василя Ломаченка з Теофімо Лопесом – один з найбільш очікуваних у цьому році. На кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Відтак багато тренерів та боксерів дають свої прогнози, як завершиться битва.

Ломаченко – Лопес: прогноз на бій від Кемпбелла

Британець Люк Кемпбелл має досвід боїв з обома боксерами. У 2019 році він програв Ломаченку, а з Лопесом британець провів багато спарингів. У коментарі SecondsOut Кемпбелл поділився своїми очікуваннями.

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Він прогнозує, що бій між Ломаченком і Лопесом буде захопливим. "Це той бій, який я налаштований подивитися незалежно від обставин", – сказав Люк.

Він заявив, що добре знає стиль обох боксерів. Кемпбелл не назвав фаворита протистояння, але акцентував увагу на Лопесі.

Я спарингував з Лопесом декілька років тому. Він хороший боєць, у нього є навички, і він завоював чемпіонський титул швидше за мене. Так що він, безумовно, топовий боєць,
– сказав Кемпбелл.

Ломаченко – Лопес: головне

  • Поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO Ломаченком і володарем титулу IBF Лопесом мав відбутися 30 травня.
  • Для поєдинку була зарезервована арена Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку (США).
  • Та через пандемію COVID-19 бій вимушено перенесли. Нової дати бою поки нема.
  • Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що бій може відбутися у серпні-вересні без глядачів.
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Василь Ломаченко Бокс
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