Ломаченко – Лопес: відомий боксер дав прогноз на бій

Поєдинок Василя Ломаченка з Теофімо Лопесом – один з найбільш очікуваних у цьому році. На кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Відтак багато тренерів та боксерів дають свої прогнози, як завершиться битва.

Ломаченко – Лопес: прогноз на бій від Кемпбелла

Британець Люк Кемпбелл має досвід боїв з обома боксерами. У 2019 році він програв Ломаченку, а з Лопесом британець провів багато спарингів. У коментарі SecondsOut Кемпбелл поділився своїми очікуваннями.

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Він прогнозує, що бій між Ломаченком і Лопесом буде захопливим. "Це той бій, який я налаштований подивитися незалежно від обставин", – сказав Люк.

Він заявив, що добре знає стиль обох боксерів. Кемпбелл не назвав фаворита протистояння, але акцентував увагу на Лопесі.

Я спарингував з Лопесом декілька років тому. Він хороший боєць, у нього є навички, і він завоював чемпіонський титул швидше за мене. Так що він, безумовно, топовий боєць,

– сказав Кемпбелл.

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