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Ломаченко опублікував новий релігійний допис і отримав шквал критики

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / instagram.com/lomachenkovasiliy

Український боксер Василь Ломаченко поділився релігійним дописом у своєму інстаграмі. У відповідь спортсмен отримав критику від підписників.

Василь опублікував уривок з книги "Слова. Том II", повідомляє 24 канал. Автор книги Паїсій Святогорець – один з найшанованіших грецьких святих та духовних світил грецького народу 20-го століття, старець та монах Афонської гори.

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"Якщо християни не стануть сповідниками, не противостануть злу, то [руйнівники] знахабніють ще більше. Якщо ж християни противостануть, то ті ще подумають. Але і теперішні християни не бійці. Перші християни були міцні горішки: вони змінили весь світ", – написав Ломаченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

У відповідь Ломаченко отримав багато негативних коментарів від підписників, які нагадали боксеру про участь у російському релігійному фільмі.

 

Скриншоти коментарів інстаграм-сторінки Ломаченка

Що відомо про скандал довкола Ломаченка та Усика

Боксери знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви.

Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

До теми Відома боксерка стала на захист Усика і Ломаченка: Їх любов до України може бути інша

Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

Через це обох боксерів внесли у базу "Миротворець". Водночас у Росії заявили, що готові надати Усику та Ломаченку громадянство.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Василь Ломаченко Спорт Бокс
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