24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Ломаченко потрапив в унікальний рейтинг WBC

- Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / GETTY IMAGES

Український боксер Василь Ломаченко увійшов до списку найшвидших боксерів в історії за версією WBC. Василь ставав чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

WBC опублікувала фото з рейтингом найшвидших боксерів на своїй сторінці в Instagram

Читайте також Російський спецназ, Шарій, Онуфрій: що не так з Усиком та Ломаченком

Топ-5 найшвидших боксерів

  1. Пернелл Вітакер;
  2. Василь Ломаченко;
  3. Шугар Рей Леонард;
  4. Рой Джонс-молодший;
  5. Амір Хан.

Попередній бій Василь Ломаченко провів 31 серпня 2019 року. У Лондоні українець рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла та завоював чемпіонський пояс WBC.

Восени того ж року WBC надала Ломаченку статус франчайзингового чемпіона. Це звання дозволяє Ломаченку уникати обов'язкових поєдинків.

Наступний поєдинок Василь має провести проти Теофімо Лопеса.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.

Автор: Михайло Гема
Теги: Бокс Новини Спорту Спорт Василь Ломаченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Ліга чемпіонів повертається: визначено дату першого матчу
сьогодні , 16:16 Ліга чемпіонів повертається: визначено дату першого матчу
Михайло Гема
Уайлдер – Ф'юрі: де відбудеться третій бій
сьогодні , 14:32 Уайлдер – Ф'юрі: де відбудеться третій бій
Михайло Гема
Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: відео нокауту
сьогодні , 10:35 Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: відео нокауту
Михайло Гема