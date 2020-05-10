Ломаченко потрапив в унікальний рейтинг WBC

Український боксер Василь Ломаченко увійшов до списку найшвидших боксерів в історії за версією WBC. Василь ставав чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

WBC опублікувала фото з рейтингом найшвидших боксерів на своїй сторінці в Instagram.

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Топ-5 найшвидших боксерів

Пернелл Вітакер; Василь Ломаченко; Шугар Рей Леонард; Рой Джонс-молодший; Амір Хан.

Попередній бій Василь Ломаченко провів 31 серпня 2019 року. У Лондоні українець рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла та завоював чемпіонський пояс WBC.

Восени того ж року WBC надала Ломаченку статус франчайзингового чемпіона. Це звання дозволяє Ломаченку уникати обов'язкових поєдинків.

Наступний поєдинок Василь має провести проти Теофімо Лопеса.

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