Ломаченко привітав ветеранів з Днем Перемоги зворушливим віршем: відео

Український боксер, чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) привітав усіх з Днем Перемоги.

Відповідне відео у віршах спортсмен розмістив на своїй офіційній сторінці в Instagram, пише 24 канал.

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Вірш цитується мовою оригіналу:

Простите вы нас, ветераны,

За ныне воскресшую ложь.

Простите за правнуков пьяных,

Зигующую молодежь.

За то, что чернила толпа вас,

Возвысив гнилые мечты.

Что часто оплаченный пафос

Несет вашей славе цветы.

Простите вы нас, ветераны,

За проданные ордена.

Что все побеждённые страны

Богаче, чем наша страна.

Простите вы нас, ветераны,

Что память не входит в наш ГОСТ.

За скудную мелочь в карманах

И крошечной пенсии горсть.

Простите, что новые беды

Пронзают, как будто копьем,

Что кто-то посмел сигареты

Подкуривать Вечным огнем.

Простите, что стали чужими

Народы Союза сейчас.

Простите, коль не заслужили,

Мы гордости вашей и вас!

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