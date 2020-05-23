Ломаченко закликав залишити Лавру в управлінні Московським патріархатом: фото

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBC Franchise, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко закликав зберегти Києво-Печерську Лавру у веденні Української православної церкви Московського патріархату.

У власному Instagram Ломаченко закликає підписати петицію до Президента України Володимира Зеленського із закликом залишити права на управління Києво-Печерською лаврою Московському патріархату.

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Також ця петиція просить скасувати попереднє звернення до Президента України, яка, навпаки, просить припинити використання Лаври Московським патріархатом: розірвати договір оренди і передати її в користування Православної Церкви України.

"Брати і сестри! Петиція на підтримку Лаври запрацювала. Просимо посилання максимально розширити серед усіх прихожан в групах з проханням підписати цю петицію", – написано на фото, яке розмістив спортсмен.

Що відомо про петицію

15 квітня була зареєстрована петиція з вимогою припинити використання Лаври УПЦ МП, розірвавши договір оренди, і передати її в користування Православної Церкви України (ПЦУ). Вона набрала необхідні 25 тисяч голосів, тому її мав розглянути президент України Володимир Зеленський та надати відповідь.

Згодом, 27 квітня була зареєстрована петиція, яка закликає президента не розривати цей договір оренди. Зараз вона зібрала 14 270 підписів, і саме її просить підписати Ломаченко.

Детальніше про цю петицію