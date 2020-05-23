Ломаченко закликав залишити Лавру в управлінні Московським патріархатом: фото
Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBC Franchise, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко закликав зберегти Києво-Печерську Лавру у веденні Української православної церкви Московського патріархату.
У власному Instagram Ломаченко закликає підписати петицію до Президента України Володимира Зеленського із закликом залишити права на управління Києво-Печерською лаврою Московському патріархату.
Дивіться також Петиція щодо передачі Києво-Печерської Лаври ПЦУ: як відповів Зеленський
Також ця петиція просить скасувати попереднє звернення до Президента України, яка, навпаки, просить припинити використання Лаври Московським патріархатом: розірвати договір оренди і передати її в користування Православної Церкви України.
"Брати і сестри! Петиція на підтримку Лаври запрацювала. Просимо посилання максимально розширити серед усіх прихожан в групах з проханням підписати цю петицію", – написано на фото, яке розмістив спортсмен.
Що відомо про петицію
15 квітня була зареєстрована петиція з вимогою припинити використання Лаври УПЦ МП, розірвавши договір оренди, і передати її в користування Православної Церкви України (ПЦУ). Вона набрала необхідні 25 тисяч голосів, тому її мав розглянути президент України Володимир Зеленський та надати відповідь.
Згодом, 27 квітня була зареєстрована петиція, яка закликає президента не розривати цей договір оренди. Зараз вона зібрала 14 270 підписів, і саме її просить підписати Ломаченко.
Детальніше про цю петицію
- Автор – Родіон Абрамович.
- На його переконання, автор у петиції щодо передачі Лаври ПЦУ навів власні суб’єктивні міркування.
- Тому цей документ не тільки начебто вводить в оману безпосереднього її адресата (президента України), а і тих осіб, які будуть її підтримувати.
- Також ця петиція начебто є направленою на розпалювання міжконфесійного конфлікту.
- Автор переконує, що чинне законодавство України не містить такого правового інституту, як "автокефалія церкви".
- За його словами, церква є релігійною організацією, діяльність якої в частині реєстрації, функціонування та ліквідації регулюється аналогічним, як і щодо звичайних юридичних осіб, чином.
- Тобто, додає автор, з позиції закону, Церква – це юридична особа, яка повинна мати свій статут та повинна бути зареєстрованою або ліквідованою у встановленому законом порядку.
- Крім того, він звинуватив автора попереднього документа в наданні неправдивої інформації, що ПЦУ є єдиною автокефальною православною церквою на території України. На його переконання, на аналогічний статус претендують ще щонайменше 28 релігійних організацій.
- Водночас, за його словами, Лавру не може використовувати ПЦУ, оскільки її визнали лише 3 помісні церкви (Константинопольська, Олександрійська та Елладська). Натомість такої відповіді не було від решти 12 Церков.