Ломаченко здивував неймовірним жонглюванням на тренуванні – відео
Український боксер Василь Ломаченко не перестає дивувати вболівальників своєї фізичною підготовкою. Цього разу спортсмен похизувався фантастичною роботою рук та закликав усіх спробувати повторити з ним.
Поділився роликом трюку із вболівальниками у Instagram.
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Боксер написав, чи зможе хтось теж повторити таке жонглювання. Спортсмен знаходиться у чудовій фізичній формі та нещодавно зміг підтягнутись цілих сто разів. Цього разу настав час трюкам, котрі розвивають координацію рук та очей.
Наступний поєдинок українця буде проти Теофімо Лопеса та може відбутися з глядачами на трибунах.
Досягнення Василя Ломаченка
- У 2008 році на літніх Олімпійських іграх у Пекіні став першим. Міжнародна боксерська асоціація АІВА визнала Ломаченка найтехнічнішим боксером Олімпіади-2008 року та вручила йому Кубок Вела Баркера.
- На Олімпіаді-2012, яка відбувалась у Лондоні знову став чемпіоном. У фіналі переміг суперника з Південної Кореї.
- Протягом 2012/13 років був у складі боксерської команди "Українські отамани", що виступала в аматорській лізі World Series of Boxing. У складі команди Василь Ломаченко не зазнав жодної поразки.
- У другому бою професійної кар'єри Василь Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. У 2014 році на рингу українець зійшовся з Орландо Салідо (Мексика). Суперник вів "брудний" бій, завдаючи удари по печінці та нирках. За увесь поєдинок Салідо наніс близько 40 ударів нижче пояса, однак рефері ніяк не звертав на це уваги. За результатами українець таки програв.
- Ломаченко є чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBA / WBO.