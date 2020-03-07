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Ломаченко 9 травня отримає офіційного суперника

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Василь Ломаченко / boxingscene.com

Василь Ломаченко, який 30 травня повинен зустрітися з Теофімо Лопесом, 9 травня отримає офіційного суперника. У разі перемоги над Теофімо українець зустрінеться з переможцем бою Лі Селбі – Джордж Камбосос.

Промоутер Едді Хірн, який організовує вечір боксу 9 травня, у коментарі boxing news24 заявив, що переможець бою Селбі – Камбосос-молодший поб'ється з тріумфатором поєдинку Ломаченка й Лопеса.

Бій Камбососа та Селбі у Великобританії стане відбірковим по лінії IBF. Наразі цим титулом володіє Лопес, а не Ломаченко.

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Селбі і Камбосос-молодший продемонструють справжній феєрверк, а переможець бою стане обов'язковим претендентом для переможця бою Ломаченко – Лопес,
– сказав Едді Хірн.

Поки про бій між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом не оголошено офіційно. Однак обидва боксери неодноразово заявляли, що зустрінуться 30 травня.

Зокрема, Василь підтвердив бій, опублікувавши промо-ролик на спільній з Олександром Усиком сторінці в інстаграмі.

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Також 7 березня Василь у своєму інстаграмі закликав бути частиною його команди 30 травня, натякаючи про бій з Лопесом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Be part of the #LOMA squad May 30th #Venum Будь частью Команды #LOMA

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

  • Наразі Василь Ломаченко володіє трьома чемпіонськими титулами в легкій вазі – WBC, WBA та WBO. Також українець названий "франчайзинговим чемпіоном".
  • Цей статус позбавляє Ломаченка обов'язку проводити обов'язкові захисти поясів проти нерейтингових суперників.
  • Попередній бій українець провів 31 серпня 2019 року у Лондоні. Українець рішенням суддів здолав Люка Кемпбелла та завоював титул WBC.
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Автор: Михайло Гема
Теги: Василь Ломаченко Новини Спорту Спорт Бокс
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