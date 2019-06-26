Ломаченко – Кемпбелл: оголошена офіційна дата та місце бою за пояс чемпіона WBC

Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно підтвердила проведення бою за титул чемпіона у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбеллом.

Бій Ломаченко – Кемпбелл офіційно відбудеться 31 серпня в Лондоні. Однак поки точного місця проведення поєдинку ще немає.

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Пояс чемпіона світу за версією WBC став вакантним, оскільки Майкі Гарсія заявив, що відмовляється від нього. Ломаченко ж володіє поясами чемпіонів у легкій вазі за версіями WBA та WBO. Щоб стати абсолютним чемпіоном, йому треба здобути пояси WBC та IBF.

Хто такий Люк Кемпбелл?31-річний британський боксер, Олімпійський чемпіон 2012 року. На професійному ринзі провів 22 бої, 16 виграв та двічі програв. Його зріст 175 см, а розмах рук – 180 см. Останні три бої виграв, зокрема, 15-го березня переміг мексиканця Адріана Янга.