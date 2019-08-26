Ломаченко – Кемпбелл: опубліковане неймовірне промо-відео бою

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Ломаченко – Кемпбелл промо бою
Ломаченко – Кемпбелл промо бою / www.fightsports.tv

Вже у суботу, 31 серпня, чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBO та WBA Василь Ломаченко вийде на бій проти британця Люка Кемпбелла. Опубліковано промо-відео цього бою.

Нагадаємо, у цьому бою зійдуться два олімпійські чемпіони, і боротимуться вони одразу за три чемпіонські пояси – WBC, WBA та WBO. Та буде лише один переможець.

До слова: Ломаченко проти Кемпбелла: що прогнозують букмекери

Промо-відео бою Ломаченко – Кемпбелл

Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться в Лондоні 31 серпня на The O2 Arena. Онлайн-трансляція, відео бою та його результат – на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кемпбелл
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