Ломаченко – Кемпбелл: опубліковане неймовірне промо-відео бою

Вже у суботу, 31 серпня, чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBO та WBA Василь Ломаченко вийде на бій проти британця Люка Кемпбелла. Опубліковано промо-відео цього бою.

Нагадаємо, у цьому бою зійдуться два олімпійські чемпіони, і боротимуться вони одразу за три чемпіонські пояси – WBC, WBA та WBO. Та буде лише один переможець.

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Промо-відео бою Ломаченко – Кемпбелл

Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться в Лондоні 31 серпня на The O2 Arena. Онлайн-трансляція, відео бою та його результат – на сайті Спорт24.