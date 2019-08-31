Ломаченко – Кемпбелл: що прогнозують українські спортсмени та експерти

Уже сьогодні ввечері, 31-го серпня, Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл зустрінуться у Лондоні на арені О2. На кону поєдинку в легкій вазі стоятимуть чемпіонські пояси WBO та WBA, якими володіє українець, та вакантний титул WBC.

Українські спортсмени та експерти очікують, що перемогу здобуде саме Ломаченко.

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Друг Ломаченка Денис Берінчик закликав підтримати Василя. За його словами, Ломаченко переможе до 8-го раунду.

Сьогодні вночі в Лондоні пройде грандіозна подія – Василь Ломаченко оскаржить пояс WBC в поєдинку з Люком Кемпбеллом. Ми бажаємо йому здобути перемогу.



Упевнений, що Люк Кемпбелл зі своїми габаритами не зможе протистояти швидкості й техніці Василя Ломаченка. Думаю, ще до 8-раунду Василь здобуде перемогу яскравим і барвистим нокаутом. Краще боксу, тільки бокс. Василь, вперед!,

– сказав Берінчик.

Не може дочекатися поєдинку й зіркова українська тенісистка Еліна Світоліна. Минулої ночі Еліна пробилася в 1/8 фіналу на US Open. Попри різницю у часі між США та Британією Світоліна планує дивитися бій.

Колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський в коментарі Tribuna.com теж вважає, що Ломаченко повинен перемогти.

Наскільки бій буде важким, буде залежати від самого Василя. Бачу, що він добре відпрацював, готовий, настрій хороший. У кожного з них є свої переваги. Але ставлю на Васю. Він швидший, спритніший, "функціоналка" серйозна. Ми в збірній завжди говорили: "Вася є Вася". Він у будь-який момент може темп підняти. Проблем по перемозі не буде, але бій буде цікавим. Будуть же дві різні тактики,

– сказав Сосновський.

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Сосновський назвав Кемпбелла одним з найсильніших опонентів Ломаченка на професійному ринзі. Він порівняв його з Лінаресом, але, на думку фахівця, британець кращий за нього.

Давати прогнози на бокс – справа невдячна. Якщо Васі вдасться підняти темп і зробити те, що він робив в попередніх поєдинках, то буде дострокова перемога. Але в більш пізніх раундах – після шостого. Ось з Лінаресом був цікавий бій – а хоп, нокаут. Класика, ухил, трохи на себе й удар в печінку. Тут таке ж може бути,

– сказав Сосновський.

А ось журналіст і коментатор Олександр Бєлєнький в коментарі Tribuna.com назвав цей поєдинком рядовим для Ломаченка.

Питання в тому, чи протримається Кемпбелл 12 раундів. Ломаченко може здивувати лише його травма. Це єдине, що може здивувати Василя. До того часу, поки він не боксує проти боксерів, які більші за нього. Наприклад, проти Майки Гарсії. Це було б серйозно.



Я вболіваю за Василя, переживаю, але навіть не хвилююся. Суперник може заподіяти якісь неприємності, не більше. Це прохідний суперник для Ломаченка. Бажаю йому всякого успіху, але і без моїх побажань він прекрасно з усім впорається,

– сказав фахівець.

Бєлєнький вважає Кемпбелла сильним суперником, але, за його словами, Василь – людина з іншої галактики.

Йому все одно, який у нього суперник, якщо він принципово не більший за нього. Добре ставлюся до слів Ломаченко, що він найсильніший боксер у світі. Щодо своєї ваги – точно. Під сумнів їх може поставити хіба що Терренс Кроуфорд.



Максимум, що даю Кемпбеллу – бій перейде у другу половину. Даю маленький шанс, що він закінчить його на ногах. Але дуже в цьому сумніваюся,

– резюмував сказав він.

Результат, відео та коментарі після поєдинку Ломаченко – Кемпбелл читайте на сайті Спорт24.