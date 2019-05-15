Ломаченко – Кемпбелл: стали відомі дата та місце бою

Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко битиметься проти Люка Кемпбелла. Бій за звання чемпіона світу за версією WBC відбудеться 31 серпня у Лондоні.

До слова: Став відомий гонорар Василя Ломаченка за чемпіонський бій проти Люка Кемпбелла

Промоутери обох боксерів – Боб Арум з Top Rank (Василь Ломаченко) та Едді Хірн з Matchroom Boxing (Люк Кемпбелл) таки зуміли домовитися, повідомляє ESPN. Бій відбудеться 31 серпня у Лондоні. Однак на якій саме арені – поки невідомо. Серед ймовірних місць проведення бою – спорткомплекс O2.

Варто додати, що Ломаченко на цей бій може виставити свої чемпіонські пояси.

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