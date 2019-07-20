Ломаченко – Кемпбелл: стартував продаж квитків на титульний бій

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / boxingscene.com

Промоутерська компанія Matchroom Boxing офіційно оголосила про проведення бою між Василем Ломаченком та Люком Кемпбеллом. Квитки на бій можна придбати від 40 до 600 фунтів.

Бій Ломаченко – Кемпбелл офіційно відбудеться 31 серпня в Лондоні. Поєдинок прийме The O2 Arena.

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Квитки на шоу, яке пройде 31 серпня на О2 Арені в Лондоні, можна придбати в наступних цінових категоріях: 40, 60, 100, 150, 200, 300 і 600 фунтів.

На кону поєдинку стоятиму два титули українця (WBO й WBA), а також вакантний пояс WBC. 

Пояс чемпіона світу за версією WBC став вакантним, оскільки Майкі Гарсія заявив, що відмовляється від нього.

Сума гонорару українського боксера була однією з перепон в організації цього бою. Промоутерська компанія Top Rank, яка представляє інтереси Ломаченка, таки зуміла добитися свого.

Ломаченко за бій проти Кемпбелла отримає рекордний гонорар у 4 мільйони доларів.

Хто такий Люк Кемпбелл?31-річний британський боксер, Олімпійський чемпіон 2012 року. На професійному ринзі провів 22 бої, 16 виграв та двічі програв. Його зріст 175 см, а розмах рук – 180 см. Останні три бої виграв, зокрема, 15-го березня переміг мексиканця Адріана Янга.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Ломаченко – Кемпбелл Василь Ломаченко
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