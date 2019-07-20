Ломаченко – Кемпбелл: стартував продаж квитків на титульний бій

Промоутерська компанія Matchroom Boxing офіційно оголосила про проведення бою між Василем Ломаченком та Люком Кемпбеллом. Квитки на бій можна придбати від 40 до 600 фунтів.

Бій Ломаченко – Кемпбелл офіційно відбудеться 31 серпня в Лондоні. Поєдинок прийме The O2 Arena .

Читайте також: Гвоздик про війну з Росією: Президенту потрібна була завіса, щоб грабувати нашу країну

Квитки на шоу, яке пройде 31 серпня на О2 Арені в Лондоні, можна придбати в наступних цінових категоріях: 40, 60, 100, 150, 200, 300 і 600 фунтів.

На кону поєдинку стоятиму два титули українця (WBO й WBA), а також вакантний пояс WBC.

Пояс чемпіона світу за версією WBC став вакантним, оскільки Майкі Гарсія заявив, що відмовляється від нього .

Сума гонорару українського боксера була однією з перепон в організації цього бою. Промоутерська компанія Top Rank, яка представляє інтереси Ломаченка, таки зуміла добитися свого.

Ломаченко за бій проти Кемпбелла отримає рекордний гонорар у 4 мільйони доларів.

Хто такий Люк Кемпбелл?31-річний британський боксер, Олімпійський чемпіон 2012 року. На професійному ринзі провів 22 бої, 16 виграв та двічі програв. Його зріст 175 см, а розмах рук – 180 см. Останні три бої виграв, зокрема, 15-го березня переміг мексиканця Адріана Янга.