Ломаченко – Кролла: букмекери почали приймати ставки на бій

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Бій Ломаченко - Кролла: прогноз, ставки букмекерів
Ломаченко – Кролла прогноз букмекерів

12 квітня 2019 року чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) проведе бій проти британського претендента Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО). Одразу після офіційного оголошення про це, букмекери розпочали прийом ставок.

Василь Ломаченко є фаворитом у цьому бою. При цьому майже абсолютним. Для прикладу, букмекерська контора "Фаворит спорт" навіть не приймає ставку на його перемогу. У той час як на перемогу Кролли виставлено коефіцієнт 18,00. Нічия у цьому бої – 34,00.

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Інші букмекерські контори – William Hill, bwin та bet365 виставили мінімальний коефіцієнт на перемогу Ломаченка – 1,01. 1xBet виставив 1,015. Натомість перемога Кролли різниться. Найменший показник у bwin – 17,00. Найвищий поставили у William Hill – 21,00. 1xBet на перемогу британця приймає з коефіцієнтом 18,00, а bet365 – 19,00.

William Hill та 1xBet дали однаковий коефіцієнт на те, що бій закінчиться у нічию – 34,00. bwin на такий результат виставили коефіцієнт 29,00.

Бій Ломаченко – Кролла офіційно відбудеться 12 квітня (ніч на 13 квітня в Україні) в Staples Center у Лос-Анджелесі. Ломаченко буде захищати свій чемпіонський пояс за версією WBA.

Хто такий Ентоні Кролла?
32-річний боксер з Манчестера. Почав професійну кар'єру у 2006 році й відтоді провів на рингу 43 бої. У 34 з них Кролла відсвяткував перемогу (13 нокаутом) і ще три завершилися внічию. У 2015-2016 році володів чемпіонським поясом WBA, який він віддав Хорхе Лінаресу. Потім був реванш, в якому британець знову програв. Після цього виграв ще три бої та знову став претендентом на чемпіонський пояс.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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