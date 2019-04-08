Ломаченко – Кролла: названо солідні гонорари обох боксерів

Український боксер Василь Ломаченко, який захищатиме пояси чемпіона світу WBA і WBO, та претендент Ентоні Кролла зароблять чималу суму за бій.

Уже в п'ятницю, 12 квітня, боксери зустрінуться у США на Staples Center та визначать сильнішого. Обидва завершили підготовку до бою.

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Першим про завершення підготовки повідомив Кролла. А через декілька днів і Ломаченко. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про гонорар українського боксера. За бій проти британця Ентоні Кролли чемпіон світу отримає 2,2 мільйона доларів.

Водночас, за інформацією Sport Arena, Ентоні Кролла заробить мільйон доларів за поєдинок проти Ломаченка.

Останній бій Ломаченко провів 9-го грудня проти Хосе Педраси й переміг одноголосним рішенням суддів. Кролла у листопаді побив індонезійця Дауда Йордана.

Хто такий Ентоні Кролла?

32-річний боксер з Манчестера. Почав професійну кар'єру у 2006 році й з того часу провів на рингу 43 бої. У 34 з них Кролла відсвяткував перемогу (13 нокаутом) і ще три завершилися внічию. У 2015-2016 році володів чемпіонським поясом WBA, який він віддав Хорхе Лінаресу. Потім був реванш, в якому британець знову програв. Після цього виграв ще три бої й знову став претендентом на чемпіонський пояс.

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