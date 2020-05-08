Ломаченко – Лопес: з'явилася нова дата бою

Український боксер Василь Ломаченко може повернутися у ринг вже у червні. Василь 30 травня мав зустрітися з Теофімо Лопесом, але бій перенесено через пандемію COVID-19.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів, коли почне організовувати перші бої після пандемії, інформує ESPN.

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Саме Top Rank організовує бій Ломаченка з Лопесом.

"Бої повернуться у червні. Це будуть трансляції на ESPN і ESPN +. Вони будуть проходити протягом тижня та у вихідні", – сказав Арум.

Він додав, що у боях візьмуть учать Теофімо Лопес, Хосе Рамірес та інші.

У боях братимуть участь кращі боксери, справжні бійці. Чи будуть Ф'юрі і Уайлдер? Ні. Але будуть інші боксери, як Хосе Рамірес, також Теофімо Лопес, Шакур Стівенсон та інші,

– заявив Арум.

Зазначимо, що Хосе Рамірес має провести захист чемпіонських поясів WBC і WBO проти українця Віктора Постола. Раніше Арум говорив, що цей бій відбудеться у липні.

За словами Арума, поєдинки відбуватимуться без глядачів до кінця літа.

"Я не знаю, чи буде можливість поводити бої при вболівальниках до четвертого кварталу 2020 року", – сказав промоутер.

Він додав, що співпрацює зі штатами Невада і Каліфорнія. Ймовірно, там проходитимуть поєдинки.

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