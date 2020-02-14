Ломаченко – Лопес: промоутер назвав дату та місце наступного бою українця
Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум має намір організувати бій між Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) до кінця весни.
Про це він повідомив в інтерв'ю новинному порталу BoxingScene, при цьому зазначивши, що хоче організувати цей поєдинок 30 травня на легендарній нью-йоркській арені "Медісон Сквер Гарден".
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Ми майже про все домовилися, наша робоча дата 30 травня. І цей бій належить "Гарден". Це поєдинок, який повинен пройти в Нью-Йорку,
– сказав Арум.
Також Боб Арум хоче встигнути укласти угоду до кінця наступного тижня, щоб скористатися тою величезною увагою, яка буде приділена реваншу Ф'юрі – Уайлдер:
Моя мета: закінчити переговори до 22-го лютого. Щоб в присутності цієї величезної аудиторії оголосити про організацію бою в телеефірі.
- Якщо бій Ломаченко – Лопес відбудеться, то українець може отримати за нього 4,5 мільйони доларів. Досі найбільшим гонораром Ломаченка за бій були 2 мільйони євро. Їх чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO заробив 31 серпня 2019 року, коли переміг Люка Кемпбелла.
- Ломаченко востаннє виходив у ринг ще 31 серпня 2019 року. У Лондоні українець рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла та завоював титул WBC.
- Теофімо Лопес 15 грудня легко переміг чемпіона світу за версією IBF Річарда Коммі. Теофімо нокаутував суперника вже в другому раунді.
- Якщо Ломаченко переможе, він стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у легкій вазі. І другим українцем, який здобував такий титул. До цього абсолютним чемпіоном світу з боксу був Олександр Усик у першій важкій вазі.