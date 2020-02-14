Ломаченко – Лопес: промоутер назвав дату та місце наступного бою українця

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум має намір організувати бій між Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) до кінця весни.

Про це він повідомив в інтерв'ю новинному порталу BoxingScene, при цьому зазначивши, що хоче організувати цей поєдинок 30 травня на легендарній нью-йоркській арені "Медісон Сквер Гарден".

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Ми майже про все домовилися, наша робоча дата 30 травня. І цей бій належить "Гарден". Це поєдинок, який повинен пройти в Нью-Йорку,

– сказав Арум.

Також Боб Арум хоче встигнути укласти угоду до кінця наступного тижня, щоб скористатися тою величезною увагою, яка буде приділена реваншу Ф'юрі – Уайлдер:

Моя мета: закінчити переговори до 22-го лютого. Щоб в присутності цієї величезної аудиторії оголосити про організацію бою в телеефірі.