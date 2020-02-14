24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Ломаченко – Лопес: промоутер назвав дату та місце наступного бою українця

0
Ломаченко — Лопес: дата та місце бою / Getty Images

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум має намір організувати бій між Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) до кінця весни.

Про це він повідомив в інтерв'ю новинному порталу BoxingScene, при цьому зазначивши, що хоче організувати цей поєдинок 30 травня на легендарній нью-йоркській арені "Медісон Сквер Гарден".

Читайте також: Теофімо Лопес назвав дату бою проти Ломаченка за титул абсолютного чемпіона світу

Ми майже про все домовилися, наша робоча дата 30 травня. І цей бій належить "Гарден". Це поєдинок, який повинен пройти в Нью-Йорку,
– сказав Арум.

Також Боб Арум хоче встигнути укласти угоду до кінця наступного тижня, щоб скористатися тою величезною увагою, яка буде приділена реваншу Ф'юрі – Уайлдер:

Моя мета: закінчити переговори до 22-го лютого. Щоб в присутності цієї величезної аудиторії оголосити про організацію бою в телеефірі.

  • Якщо бій Ломаченко – Лопес відбудеться, то українець може отримати за нього 4,5 мільйони доларів. Досі найбільшим гонораром Ломаченка за бій були 2 мільйони євро. Їх чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO заробив 31 серпня 2019 року, коли переміг Люка Кемпбелла.
  • Ломаченко востаннє виходив у ринг ще 31 серпня 2019 року. У Лондоні українець рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла та завоював титул WBC.
  • Теофімо Лопес 15 грудня легко переміг чемпіона світу за версією IBF Річарда Коммі. Теофімо нокаутував суперника вже в другому раунді.
  • Якщо Ломаченко переможе, він стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у легкій вазі. І другим українцем, який здобував такий титул. До цього абсолютним чемпіоном світу з боксу був Олександр Усик у першій важкій вазі.
Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
сьогодні
19748
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Василь Ломаченко Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:17 Харків, Київ та Львів приймуть матчі збірної України перед Євро-2020: дати та суперники
Ігор Саджениця 1185
13 лютого 21:25 Заміна кардіо навантаженням: як плавання впливає на здоров’я людини
Назарій Дзюбановський 2571
13 лютого 14:40 Влада Львова підтримала створення "Народної команди "Карпати"
Ігор Саджениця 858
13 лютого 13:13 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 5515
13 лютого 11:39 Віктор Вихрист – нова українська загроза у боксі для Уайлдера і Джошуа
Андрій Тудовші 11434
Новини
Більше новин
Залиште відгук