Ломаченко – Лопес: відомий тренер розповів, як завершиться бій
Відомий американський тренер Роберт Гарсія поділився очікуваннями від поєдинку Василь Ломаченко – Теофімо Лопес. Гарсія віддає перевагу Ломаченку, однак впевнений, що Лопес несе загрозу українцю.
За словами Гарсії, бій Ломаченко – Лопес це ще один відмінний поєдинок. Тренер висловив сподівання, що бій не буде скасований або перенесений.
До речі Тренер Гвоздика ставить на поразку Ломаченка у бою з Лопесом
Прямо зараз я вважаю, що завдяки досвіду Ломаченко переможе суддівським рішенням. У нього просто хороша техніка, швидкість, робота ніг. Я вибираю його переможцем, але я люблю Теофімо і його батька. Я не списую його з рахунків,
– сказав Гарсія у коментарі SNOWQUEENLA.
Гарсія впевнений, що Лопес достатньо потужний боксер, щоб потрясти Ломаченка в будь-який момент бою. "Якщо він це зробить, то фінішує Василя", – впевнений Гарсія.
Та все ж американський тренер схиляється до того, що Ломаченко здобуде перемогу.
Я ненавиджу це говорити, адже люблю Теофімо і його батька... Але я схиляюся до перемоги Ломаченка рішенням суддів. Я не буду здивований, якщо Лома зловить, потрясе і поб'є Лопеса,
– заявив тренер.
Серед сильних сторін Лопеса він назвав впевненість, міць, швидкість та голод до перемог
"Він молодий і може довести всім, що вони не мають рації, адже тільки деякі дають йому шанс. Я знаю, що він вірить в себе. Я не буду здивований, якщо він поб'є Ломаченко і стане одним з кращих у світі в pound-for-pound", – резюмував Гарсія.
Ломаченко – Лопес: головне
- Поєдинок запланований на 30 травня у Нью-Йорку (США) на "Медісон-сквер-гарден". Однак зустріч боксерів може не відбутися вчасно через пандемію коронавірусу.
- Боб Арум, глава компанії Top Rank, яка організовує бій, підтвердив, що бій доведеться перенести.
- За його словами, якщо бій не дозволять провести 30 травня, то поєдинок буде відкладено на червень або липень 2020 року.
- Через невизначеність долі двобою Василь Ломаченко вже повернувся в Україну.
- Теофімо також підтвердив, що бій перенесуть через пандемію коронавірусу.
- У рамках вечора боксу 30 травня хотів виступити Олександр Гвоздик. Проте українець відклав повернення у ринг.
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