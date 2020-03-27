Ломаченко – Лопес: відомий тренер розповів, як завершиться бій

Відомий американський тренер Роберт Гарсія поділився очікуваннями від поєдинку Василь Ломаченко – Теофімо Лопес. Гарсія віддає перевагу Ломаченку, однак впевнений, що Лопес несе загрозу українцю.

За словами Гарсії, бій Ломаченко – Лопес це ще один відмінний поєдинок. Тренер висловив сподівання, що бій не буде скасований або перенесений.

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Прямо зараз я вважаю, що завдяки досвіду Ломаченко переможе суддівським рішенням. У нього просто хороша техніка, швидкість, робота ніг. Я вибираю його переможцем, але я люблю Теофімо і його батька. Я не списую його з рахунків,

– сказав Гарсія у коментарі SNOWQUEENLA.

Гарсія впевнений, що Лопес достатньо потужний боксер, щоб потрясти Ломаченка в будь-який момент бою. "Якщо він це зробить, то фінішує Василя", – впевнений Гарсія.

Та все ж американський тренер схиляється до того, що Ломаченко здобуде перемогу.

Я ненавиджу це говорити, адже люблю Теофімо і його батька... Але я схиляюся до перемоги Ломаченка рішенням суддів. Я не буду здивований, якщо Лома зловить, потрясе і поб'є Лопеса,

– заявив тренер.

Серед сильних сторін Лопеса він назвав впевненість, міць, швидкість та голод до перемог

"Він молодий і може довести всім, що вони не мають рації, адже тільки деякі дають йому шанс. Я знаю, що він вірить в себе. Я не буду здивований, якщо він поб'є Ломаченко і стане одним з кращих у світі в pound-for-pound", – резюмував Гарсія.

Ломаченко – Лопес: головне

Поєдинок запланований на 30 травня у Нью-Йорку (США) на "Медісон-сквер-гарден". Однак зустріч боксерів може не відбутися вчасно через пандемію коронавірусу.

Боб Арум, глава компанії Top Rank, яка організовує бій, підтвердив, що бій доведеться перенести.

За його словами, якщо бій не дозволять провести 30 травня, то поєдинок буде відкладено на червень або липень 2020 року.

Через невизначеність долі двобою Василь Ломаченко вже повернувся в Україну.

Теофімо також підтвердив, що бій перенесуть через пандемію коронавірусу.

У рамках вечора боксу 30 травня хотів виступити Олександр Гвоздик. Проте українець відклав повернення у ринг.

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