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Ломаченко – Лопес: відомий тренер розповів, як завершиться бій

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Василь Ломаченко / usatoday.com

Відомий американський тренер Роберт Гарсія поділився очікуваннями від поєдинку Василь Ломаченко – Теофімо Лопес. Гарсія віддає перевагу Ломаченку, однак впевнений, що Лопес несе загрозу українцю.

За словами Гарсії, бій Ломаченко – Лопес це ще один відмінний поєдинок. Тренер висловив сподівання, що бій не буде скасований або перенесений.

До речі Тренер Гвоздика ставить на поразку Ломаченка у бою з Лопесом

Прямо зараз я вважаю, що завдяки досвіду Ломаченко переможе суддівським рішенням. У нього просто хороша техніка, швидкість, робота ніг. Я вибираю його переможцем, але я люблю Теофімо і його батька. Я не списую його з рахунків,
– сказав Гарсія у коментарі SNOWQUEENLA.

Гарсія впевнений, що Лопес достатньо потужний боксер, щоб потрясти Ломаченка в будь-який момент бою. "Якщо він це зробить, то фінішує Василя", – впевнений Гарсія.

Та все ж американський тренер схиляється до того, що Ломаченко здобуде перемогу.

Я ненавиджу це говорити, адже люблю Теофімо і його батька... Але я схиляюся до перемоги Ломаченка рішенням суддів. Я не буду здивований, якщо Лома зловить, потрясе і поб'є Лопеса,
– заявив тренер.

Серед сильних сторін Лопеса він назвав впевненість, міць, швидкість та голод до перемог

"Він молодий і може довести всім, що вони не мають рації, адже тільки деякі дають йому шанс. Я знаю, що він вірить в себе. Я не буду здивований, якщо він поб'є Ломаченко і стане одним з кращих у світі в pound-for-pound", – резюмував Гарсія.

Ломаченко – Лопес: головне

  • Поєдинок запланований на 30 травня у Нью-Йорку (США) на "Медісон-сквер-гарден". Однак зустріч боксерів може не відбутися вчасно через пандемію коронавірусу.
  • Боб Арум, глава компанії Top Rank, яка організовує бій, підтвердив, що бій доведеться перенести.
  • За його словами, якщо бій не дозволять провести 30 травня, то поєдинок буде відкладено на червень або липень 2020 року.
  • Через невизначеність долі двобою Василь Ломаченко вже повернувся в Україну.
  • Теофімо також підтвердив, що бій перенесуть через пандемію коронавірусу.
  • У рамках вечора боксу 30 травня хотів виступити Олександр Гвоздик. Проте українець відклав повернення у ринг.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Василь Ломаченко Бокс
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