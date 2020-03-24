Ломаченко – Лопес: WBO скасувала всі свої поєдинки

Все менше шансів, що поєдинок між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом відбудеться 30 травня 2020 року. Через пандемію коронавірусу у США скасовують боксерські поєдинки, а світові організації вимушено переносять свої події. Винятком не стала WBO, титулом якої володіє Ломаченко.

Світова боксерська організація (WBO) повідомила, що скасувала всі поєдинки під своєю егідою до червня.

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"З огляду на ситуацію, що склалася у світі через поширення Covid-2019, WBO перенесла всі боксерські змагання, які повинні були відбутися до червня 2020 року", – мовиться у заяві WBO.

Ймовірно, що перенесено й поєдинок Ломаченко – Лопес. Однак поки про це не повідомлено офіційно.

Заяви офіційних облич

Боб Арум, глава компанії Top Rank, яка організовує бій 30-го травня, раніше підтвердив, що бій доведеться перенести.

За його словами, якщо бій не дозволять провести 30 травня, то поєдинок буде відкладено на червень або липень 2020 року.

Через невизначеність долі двобою Василь Ломаченко вже повернувся в Україну .

. Це спершу обурило Теофімо Лопеса, який звинуватив Ломаченка у зриві бою. Американець заявив, що " не чекатиме Василя".

Згодом в інтерв'ю американським ЗМІ Теофімо також підтвердив, що бій перенесуть через пандемію коронавірусу.

У рамках вечора боксу 30 травня хотів виступити Олександр Гвоздик. Проте українець відклав повернення у ринг, заявивши, що не відомо, чи відбудеться боксерське шоу.

Бій Ломаченко – Лопес мав пройти 30 травня у Нью-Йорку на арені "Медісон-сквер-гарден".

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