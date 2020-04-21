Ломаченко – Лопес: з'явилися нові проблеми організації бою

Чемпіонський бій між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом не відбудеться, поки не буде знята заборона на пересування людей. Обмеження введені у низці країн, у тому числі США, через пандемію коронавірусу.

Глава Top Rank Боб Арум в інтерв'ю ютуб-каналу своєї компанії розповів, що бій Ломаченко – Лопес не відбудеться без глядачів.

Окрім того, за його словами, щоб поєдинок відбувся, мають бути зняті заборони на пересування людей, адже Ломаченко перебуває в Україні.

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"Буде важко провести бій між Ломаченком і Лопесом без глядачів. Ми не можемо провести поєдинок з Василем, до тих пір, поки не буде знята заборона на пересування. Ломаченко був у США, але повернувся в Україну, щоб бути вдома, поки все закрито.

Для такого спорту, як бокс, продаж квитків становить великий відсоток доходу. Я не розумію, як можна зробити це без глядачів", – заявив Арум.

Бій між Ломаченком та Лопесом мав відбутися 30 травня у Нью-Йорку, проте перенесений через пандемію COVID-19.

У США, де повинен пройти поєдинок, найбільша кількість випадків зараження коронавірусом – 787 960, понад 42 тисячі осіб померли.

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