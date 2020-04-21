Ломаченко – Лопес: з'явилися нові проблеми організації бою
Чемпіонський бій між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом не відбудеться, поки не буде знята заборона на пересування людей. Обмеження введені у низці країн, у тому числі США, через пандемію коронавірусу.
Глава Top Rank Боб Арум в інтерв'ю ютуб-каналу своєї компанії розповів, що бій Ломаченко – Лопес не відбудеться без глядачів.
Окрім того, за його словами, щоб поєдинок відбувся, мають бути зняті заборони на пересування людей, адже Ломаченко перебуває в Україні.
До речі Лопес може відмовитися від бою з Ломаченком: сенсаційна заява американця
"Буде важко провести бій між Ломаченком і Лопесом без глядачів. Ми не можемо провести поєдинок з Василем, до тих пір, поки не буде знята заборона на пересування. Ломаченко був у США, але повернувся в Україну, щоб бути вдома, поки все закрито.
Для такого спорту, як бокс, продаж квитків становить великий відсоток доходу. Я не розумію, як можна зробити це без глядачів", – заявив Арум.
Бій між Ломаченком та Лопесом мав відбутися 30 травня у Нью-Йорку, проте перенесений через пандемію COVID-19.
У США, де повинен пройти поєдинок, найбільша кількість випадків зараження коронавірусом – 787 960, понад 42 тисячі осіб померли.
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