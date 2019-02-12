Ломаченко не найкращий боксер світу, він вже програвав, – тренер Кролли

Тренер обов'язкового претендента на пояс WBA у легкій вазі Ентоні Кролли Джо Галлахер заявив, що Василя Ломаченка можна перемогти. Зокрема, він згадав про те, що українець уже програвав.

Тренер Кролли вважає, що будь-якого боксера можна перемогти.

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"Top Rank зробив нам пропозицію, але слабку. Тому, думаю, Едді Хірн виграє торги й Кролла отримає можливість вийти в ринг з одним з найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії", – сказав тренер Кролли.

Я розумію, чому Ентоні відразу ж списують з рахунків, але Ломаченко вже програвав, давайте не забувати про це. Так, це був тільки початок його кар'єри, але він програв. Його можна перемогти, будь-кого можна побити, у нас у всіх дві руки й дві ноги. Ніхто не сперечається, він неймовірний талант. Не найкращий боксер світу, тому що ще є Сауль Альварес, але Ломаченко десь на 4-5 місці в рейтингу Р4Р. Повторюся, він відмінний боксер, але навіть коли він бився з Лінаресом, то впав,

– резюмував Галлахер.

"Кролла не сильно відрізняється від інших, він хоче побачити себе на тлі одного з найкращих. Бокс – непередбачуваний вид спорту, суперник може знятися з бою через травму, але не подумайте, я не хочу, щоб таке сталося з Ломаченком. Він фаворит, але статус андердога не заважав Белью вийти в ринг з Усиком або Філдінгу битися проти Альвареса. Це шанс і велика можливість", – додав тренер.

Зазначимо, що WBA дозволила Ломаченку провести об'єднавчий бій проти володаря поясу IBF Річарда Коммі. Відтак, поєдинок проти Кролли Василь планує провести влітку.

Хто такий Ентоні Кролла?

32-річний британський боксер, обов'язковий претендент на титул WBA, яким володіє Ломаченко. На професійному ринзі Кролла провів 43 поєдинки, 34 перемоги, 6 поразок та 3 нічиї. Кролла – правша, його зріст 174 см, а розмах рук – 170 см. Найкраща позиція в рейтингу Boxrec – 3-я.

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