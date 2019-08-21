Ломаченко – Пак'яо: промоутер розповів, в якій категорії може відбутися бій

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Ломаченко – Пак'яо: промоутер розповів, в якій категорії може відбутися бій
Ломаченко – Пак'яо: промоутер розповів, в якій категорії може відбутися бій / boxingscene.com

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум оцінив можливість поєдинку між Менні Пак'яо та Василем Ломаченком. Обидва боксери виступають у різних вагових категоріях.

Арум вважає, що бій Ломаченко – Пак'яо можна організувати в проміжній ваговій категорії.

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Я хотів би побачити бій Ломаченко – Пак'яо, але не думаю, що Менні опуститься в легку вагу. Можливо, вдасться зробити цей поєдинок в проміжній вазі. Пак'яо був би радий побитися в суперлегкому дивізіоні. Переговорів про цей поєдинок ми не ведемо, але це цікава ідея,
– сказав Арум.

Українець Василь Ломаченко свій наступний бій проведе 31 серпня проти Люка Кемпбелла. Василь володіє титулами WBA і WBO в легкому дивізіоні. У бою проти Кемпбелла Василь може виграти пояс WBC.

Менні Пак'яо – філіппінський боксер, який виступає в напівсередній ваговій категорії. Багаторазовий чемпіон світу у 8 вагових категоріях. 40-річний боксер був чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBC.

Усього Менні провів 72 бої на професійному ринзі (62 перемоги, 7 поразок та дві нічиї).

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
Джерело: SiriusXM Boxing
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