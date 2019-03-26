Ломаченко – універсальний "солдат", який опанував більшість видів спорту: надихаюче відео

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – Василь Ломаченко – унікальний та універсальний спортсмен, у світі таких – одиниці. Таланти Ломаченка не обмежуються лише боксом. Невисокий Лома добре забиває у баскетболі, на ковзанах почуває себе не менш впевнено ніж українські хокеїсти, а для тренувань на тенісному корті йому навіть не потрібен спаринг-партнер.

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З нестандартними параметрами не просто можна жити, а й не пасти задніх, зокрема, у професійному спорті. Емануеля Ярборо природа наділила богатирською статурою, і це м'яко кажучи. На піку своєї ваги двометровий американський велетень важив 400 кілограмів. Це найважчий професійний спортсмен в історії за "Книгою рекордів Гіннеса". Коли велетню набридло дзюдо і сумо, Менні вирішив спробувати себе в MMA, де він просто чавив суперників. В 2015 році у свої 51 Емануель пішов із життя через надмірну вагу і слабке серце.



Емануель Ярборо був найважчим спортсменом у світі

Дорогу ціну за особливості свого тіла заплатив і суданець Мануте Бол. Життя одного із двох найвищих баскетболістів в історії NBA обірвалося на 48 році внаслідок важкої хвороби шкіри. Утім він залишив яскравий слід в історії найсильнішої баскетбольної ліги світу.



Мануте Бол був одним із найвищих баскетболістів світу

Більше про спортсменів, яким не завадили нестандартні параметри – дивіться у програмі.