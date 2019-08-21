Ломаченко боксує нетрадиційно: топ-боксери дали свій прогноз на бій проти Кемпбелла

Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBO та WBA Василь Ломаченко вийде в ринг проти британця Люка Кемпбелла. На кону стоятиме пояс чемпіона за версією WBC. Британські боксери Карл Фроч, Тоні Беллю, Девід Хей та Пол Маліньяджі дали свій прогноз на цей бій.

Тоні Беллью: "Ломаченко – кращий у світі. Є речі, які він робить, які я не в змозі пояснити. По частині атаки та захисту він – найближче до того, що я бачив з кращих днів Роя Джонса. А той, вважаю, був найбільш величним боксером".

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Карл Фроч: "Рой міг виграти бій за рахунок одного удару, джеба, і руху. Ломаченко вміє те ж саме. У Люка перевага в габаритах, природній силі. Він повинен все це використовувати. Шукати моменти, щоб контратакувати, і працювати. Для Кемпбелла це реально складний бій. Ми вже бачили, як він пропускає, і як його приголомшують".

Пол Маліньяджі: "На стороні Кемпбелла – "рама". Він швидкий, вишколений боєць. Все це, однак, не означає, що він переможе. Але у нього є база, щоб зробити для Ломаченко непростий бій. Знову ж, він може психологічно потривожити Василя. У нудному бою Ломаченка не подолати. Потрібно бити його в "перестрілці".

Девід Хей: "Якщо і є стиль, який допоможе здолати Ломаченко, то він не традиційний. Тому що сам Ломаченко боксує нетрадиційно. Він постійно знаходить спосіб бути для суперника незручним. Якщо Кемпбелл не намагатиметься нокаутувати Василя, то зможе брати раунди: він довгорукий лівша з міцним ударом. Моя порада: потрібно пробувати контратакувати".

Нагадаємо, бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться 31 серпня в Лондоні. Поєдинок прийме O2 Arena.