Ломаченко через підступну травму не може боксувати двома руками

Український боксер Василь Ломаченко, який є чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO, розповів про стан своєї руки після бою з Ентоні Кроллою.

У бою проти Кролли українець травмував руку. Спочатку була підозра на перелом. Але згодом виявилося, що це лише вивих.

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Через травму руки Ломаченко може повернутися на ринги не швидше, аніж наприкінці літа або на початку осені. Наразі Василь працює тільки однією рукою на тренуваннях.

Ще поки рано говорити, оскільки минуло всього 6-7 тижнів. Мені не можна нею бити 3 місяці, тому буде зрозуміло, наскільки вона зажила через місяць. Я скажу так, що мені не вперше, мені не звикати боксувати однією рукою, тому тут як складеться,

– сказав Ломаченко.

Наступний бій Ломаченко проведе за пояс WBC, який став вакантним, оскільки Майкі Гарсія заявив, що відмовляється від нього . За пояс організації Василь битиметься проти Люка Кемпбелла.