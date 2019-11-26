Ломаченко чи Альварес: хто більше заслуговує на звання кращого боксера планети

На початку листопада американський журнал RING, який вважають одним з найавторитетніших у сфері боксу, оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Згідно з цим рейтингом, на першу позицію перемістився Сауль Альварес, а українець Василь Ломаченко тепер знаходиться на другому місці.

До слова: Хто такий Сауль Альварес

Причина таких змін – перемога Альвареса над Сергієм Ковальовим нокаутом. В цьому поєдинку мексиканець повторив одразу декілька рекордів:

він став чемпіоном одразу в трьох вагових категоріях (раніше це вдавалося лише Генрі Армстронгу аж в далекому 1937 році)

став другим чемпіоном-напівтяжем, який піднявся у цей дивізіон з першого середнього (раніше це робив Майк Маккалум)

повторив успіх Бернарда Хопкінса, який також без проміжних боїв зміг перестрибнути з середньої у напівважку вагу і стати тут чемпіоном

Канело чемпіон в чотирьох вагових категоріях і єдиний мексиканець, який входить до когорти чемпіонів у 4 важчих вагових категоріях (дивізіонах з масою більше 66,7 кілограма).

4 X WORLD CHAMPION pic.twitter.com/TOOV5nuLDB — Canelo Alvarez (@Canelo) November 3, 2019

Крім цього, в останніх п'яти боях Сауль бився проти п'яти чемпіонів світу та здобув чотири перемоги. Серед цих п'яти боїв два були проти Геннадія Головкіна, який на момент поєдинків, власне, і був першим номером в P4P.

Ломаченко також не відстає в плані рекордів. Прославився як боксер, якому не потрібний час на "мішкобій". Серед найбільших досягнень:

здобув титул чемпіона світу у третьому поєдинку (повторив рекорд 39-річної давності Сенсаки Муангсуріна)

найшвидше у світі став чемпіоном у двох вагових категоріях

найшвидше у світі став чемпіоном у трьох вагових категоріях.

Відео топ-5 "насмішок" Ломаченка в боях

Головні скальпи в кар'єрі Ломаченко – Гільєрмо Рігондо і Хорхе Лінарес. Перший також входив у десятку кращих боксерів в той момент (4 місце), але поєдинок проти Василя провів не у своїй вазі. Бій був не конкурентним. Василь, як мінімум, не поступався у технічній майстерності, а при цьому був набагато швидший, фізично сильніший за опонента. Внаслідок одностороннього побиття, кубинець відмовився продовжувати бій після 6 раунду.

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Бій проти Хорхе Лінареса видався набагато складнішим. Лома навіть перший раз за все життя побував у нокдауні. Хорхе зміг чинити гідний спротив і навіть лідирував на картці одного судді, в іншого була нічия, третій надавав перевагу українцю. Попри це, уродженець Білгород-Дністровська зміг нокаутувати венесуельця точним ударом по печінці в середині 10 раунду.

З одного боку, реальна сила опонентів Ломаченка у своїх дивізіонах нічим не поступається силі опонентів Альвареса. Чим той же Ентоні Кролла гірший за Рокі Філдінга? Рігондо близький по спортивній вагомості до Головкіна – так само непереможний, явний лідер у легшій вазі (до 55,3 кілограма), дворазовий олімпійський чемпіон. До того ж Ломаченко більшість своїх опонентів буквально знищує, заставляє здаватися.

Українець прославився своїми вміннями, технічним арсеналом. Весь світ в захопленні від кутів ударів Ломаченка, еталонної роботи ніг, боксерського IQ, витривалості і його психологічної стійкості.

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З іншого боку, за Канело виступає популярність цих поєдинків, кожен бій приносить йому понад 30 мільйонів доларів і є подією планетарного масштабу. Без сумніву, мексиканець набагато більша медійна зірка. Він набагато більш відомий серед людей, які не надто сильно цікавляться боксом.

Так, ця любов широкої публіки у Сауля з’явилася не просто так. Він її здобув, завоював як справжній воїн, який не боїться нікого. Провів неймовірні 56 поєдинків на профі ринзі, починаючи з 16 років. Уродженець Гвадалахари виходив в ринг зі справжніми монстрами: Флойдом Мейвезером, Мігелем Котто, Аміром Ханом, Даніелем Джейкобсом і вже згаданим Геннадієм Головкіним.

В житті обох боксерів були невдалі дні. У Ломаченка – це, звичайно, бій проти Орландо Салідо, а в Альвареса – поєдинок з Мейвезером. Та якщо Ломаченку програш можна списати на недосвідченість у профі-боксі (це був всього його другий поєдинок), на підлість і бруд від опонента та некомпетентність рефері, то Сауль, не дивлячись на свій молодий вік, не мав права так легко програти Флойду. Той бій – це було просто декласуванням вищого рівня.

Відео найкращих моментів бою Альвареса та Майвезера

Не можна не згадати про суперечливі рішення суддів на користь мексиканця. Вони не один раз допомагали здобути йому суперечливу перемогу і навіть уникнути поразки.

Напевно, якщо рейтинг складати суто на основі бійцівських вмінь, таланту та аналізу того, що боксери показують в ринзі, то зверху має бути Ломаченко. Однак, якщо враховувати популярність, масштабність, інтерес до поєдинків, і навіть їх значущість для фанів через декілька десятиліть, то, напевно, у мексиканця є перевага.