Ломаченко дізнається потенційного суперника 13 вересня у Нью-Йорку

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Хейні – Абдуллаєв
Хейні – Абдуллаєв / matchroomboxing.com

Боксерська організація WBC прийняла рішення змінити статус бою в легкій вазі між Девіном Хейні та Зауром Абдуллаєвим. Тепер на кону поєдинку буде звання "тимчасового" чемпіона організації.

Повноцінним чемпіоном за версією WBC у легкій вазі віднедавна є Василь Ломаченко. Українець завоював пояс 31-го серпня, коли переміг Люка Кемпбела.

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ESPN повідомляє, що переможець бою Хейні – Абдуллаєв не буде відразу проводити поєдинок з Ломаченком.

WBC начебто дасть українцеві можливість провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу. Втім, це звання Ломаченко точно не встигне завоювати цього року.

Поясом IBF, який потрібно завоювати Ломаченку, володіє Річард Коммі. Наприкінці року він проведе захист проти Теофімо Лопеса. Тільки після цього Ломаченко та переможець бою Коммі – Лопес зможуть зустрітися.

Швидше за все, до бою за звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко проведе проміжний бій.

Бій між американцем Хейні та росіянином Абдуллаєвим відбудеться 13 вересня у Нью-Йорку.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко
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