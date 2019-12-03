Ломаченко дзвінком допоміг російському боксеру перемогти в поєдинку: відео

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) подзвонив росіянину Олександру Беспутіну (14-0, 9 КО) під час його поєдинку з Раджабом Бутаєвим (12-1, 9 КО) за титул WBA Regular в напівсередній вазі.

Український боксер дав цінну пораду своєму товаришу. Василь спостерігав за боєм у прямій трансляції і, помітивши, що в Бутаєва відкрита печінка, зателефонував команді Сашка і повідомив про це.

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Після цього Беспутін почав активно пробивати у проблемну зону суперника і завоював чемпіонський пояс WBA в напівсередній вазі.

Після завершення поєдинку радісний росіянин запросив на ринг іншого українського боксера – Олександра Усика, який підтримував Беспутіна в залі, та розділив з ним миті тріумфу.