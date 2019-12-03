Ломаченко дзвінком допоміг російському боксеру перемогти в поєдинку: відео

388 Читать новость на русском
Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) подзвонив росіянину Олександру Беспутіну (14-0, 9 КО) під час його поєдинку з Раджабом Бутаєвим (12-1, 9 КО) за титул WBA Regular в напівсередній вазі.

Український боксер дав цінну пораду своєму товаришу. Василь спостерігав за боєм у прямій трансляції і, помітивши, що в Бутаєва відкрита печінка, зателефонував команді Сашка і повідомив про це.

Дивіться також: Російський боєць-гвалтівник отримав пояс з рук школяра, який врятував дівчинку від зґвалтування

Після цього Беспутін почав активно пробивати у проблемну зону суперника і завоював чемпіонський пояс WBA в напівсередній вазі.

Після завершення поєдинку радісний росіянин запросив на ринг іншого українського боксера – Олександра Усика, який підтримував Беспутіна в залі, та розділив з ним миті тріумфу.

Рецепт піци: прості варіанти, які можна приготувати вдома
сьогодні
18060
Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Росії Спорт Бокс Василь Ломаченко Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:57 Данк гравця збірної України потрапив у топ-10 моментів за підсумками 2019 року: відео
Юрій Семенюк 108
30 листопада 19:52 Збірна України дізналася суперників по груповому етапі Євро-2020
Юрій Семенюк 8210
2 грудня 22:04 Де Лігт – найкращий молодий футболіст, Аліссон – воротар: результати церемонії France Football
Юрій Семенюк 587
2 грудня 21:55 "Футбольні зірки України 2019": Шевченко став найкращим тренером України, Пятов – воротарем
573
2 грудня 20:20 Ломаченко та Усик увійшли в топ-10 рейтингу Forbes
Вісент Луїс 517
Новини
Більше новин
Залиште відгук