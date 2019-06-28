Ломаченко фрагментом легендарного фільму повідомив про свій наступний бій: відео

257 Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / boxingscene.com

Василь Ломаченко в останній день літа проведе за бій за титул чемпіона світу за версією WBC. Для українця це може стати третій чемпіонський титул, який наблизить його до звання абсолютного чемпіона.

Для цього Ломаченку, який володіє поясами WBO і WBA, потрібно перемогти Люка Кемпбелла. Таким чином, Василь додасть до своєї колекції титул WBC і йому потрібно буде здобути тільки пояс IBF, щоб стати абсолютним чемпіоном.

Читайте також: Усик очолив рейтинг WBO у суперважкій вазі

26-го червня Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно підтвердила проведення бою за титул чемпіона у легкій вазі між українцем Ломаченком та Кемпбеллом. Однак британець спростовує цю інформацію.

Втім, промоутер британця Едді Хірн вже підтвердив, що поєдинок відбудеться у столиці Англії Лондоні, а бій прийме O2 Arena.

Ломаченко у своєму Instagram вже анонсував поєдинок, який відбудеться 31-го серпня. Василь виклав відомий фрагмент фільму "Матриця", яким натякнув на безкомпромісну боротьбу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.31.19 #Matrix

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Хто такий Люк Кемпбелл?31-річний британський боксер, Олімпійський чемпіон 2012 року. На професійному ринзі провів 22 бої, 16 виграв та двічі програв. Його зріст 175 см, а розмах рук – 180 см. Останні три бої виграв, зокрема, 15-го березня переміг мексиканця Адріана Янга.

blog_ava
Валізу з мертвою дитиною знайшли на околицях Чернівців
сьогодні
7839
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кемпбелл
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вімблдон-2019: Світоліній та іншим українським тенісисткам пощастило з першими суперницями
сьогодні 13:13 Вімблдон-2019: Світоліній та іншим українським тенісисткам пощастило з першими суперницями
18
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 10:05 Трансфери команд УПЛ: онлайн
3545
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
27 червня 13:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1456
Під час матчу Кубку Африки м'яч відмовився залітати у ворота: курйозне відео
сьогодні 10:35 Під час матчу Кубку Африки м'яч відмовився залітати у ворота: курйозне відео
1794
Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
27 червня 23:32 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
6930
Новини
Більше новин
Залиште відгук