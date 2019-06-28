Ломаченко фрагментом легендарного фільму повідомив про свій наступний бій: відео

Василь Ломаченко в останній день літа проведе за бій за титул чемпіона світу за версією WBC. Для українця це може стати третій чемпіонський титул, який наблизить його до звання абсолютного чемпіона.

Для цього Ломаченку, який володіє поясами WBO і WBA, потрібно перемогти Люка Кемпбелла. Таким чином, Василь додасть до своєї колекції титул WBC і йому потрібно буде здобути тільки пояс IBF, щоб стати абсолютним чемпіоном.

Читайте також: Усик очолив рейтинг WBO у суперважкій вазі

26-го червня Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно підтвердила проведення бою за титул чемпіона у легкій вазі між українцем Ломаченком та Кемпбеллом. Однак британець спростовує цю інформацію.

Втім, промоутер британця Едді Хірн вже підтвердив, що поєдинок відбудеться у столиці Англії Лондоні, а бій прийме O2 Arena.

Ломаченко у своєму Instagram вже анонсував поєдинок, який відбудеться 31-го серпня. Василь виклав відомий фрагмент фільму "Матриця", яким натякнув на безкомпромісну боротьбу.

Хто такий Люк Кемпбелл?31-річний британський боксер, Олімпійський чемпіон 2012 року. На професійному ринзі провів 22 бої, 16 виграв та двічі програв. Його зріст 175 см, а розмах рук – 180 см. Останні три бої виграв, зокрема, 15-го березня переміг мексиканця Адріана Янга.