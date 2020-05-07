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Ломаченко: Господь дав мені талант, щоб я прославляв православну віру

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / 24 канал

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) вважає, що досягти висот у спорті йому допомогли не роки наполегливих тренувань, а щось інше.

Про це він розповів на Youtube-каналі "Корсунская пустынь".

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Я знаю, що був дуже марнославною людиною. Я дуже ганявся за тим, щоб всі почули і дізналися, що я такий є, про те, що роблю в ринзі. Але настав такий момент, коли я зрозумів, що це не я такий весь молодець, а Господь дав мені ці сили і талант, щоб я прославляв православну віру,
– сказав Ломаченко.

Додамо, що українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко знялися у документальному фільмі, створеному РПЦ та Московським патріархатом в Україні. Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

Фільм "Здрастуй, брате! Христос воскрес" створили спільними зусиллями російський монастир РПЦ "Корсунська Князь-Володимирська чоловіча пустинь" та українська Києво-Печерська лавра, яка належить УПЦ Московського патріархату.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко
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