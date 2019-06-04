Ломаченко гостро відповів британському промоутеру Едді Хірну

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі українець Василь Ломаченко оцінив рішення WBC дати йому можливість провести титульний бій за пояс організації проти Люка Кемпбелла.

Пояс WBC став вакантним, оскільки Майкі Гарсія заявив, що відмовляється від нього . У свою чергу британський промоутер Едді Хірн висловив незадоволення тим, що за пояс отримав шанс битися саме Ломаченко.

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Позиція Едді Хірна природна, він правильно обурюється. Він би розбирався у своїй "кухні", якби бій за пояс отримали два його боксери. А вийшло, що втрутився третій учасник з іншого боку. Він абсолютно має рацію, я підтримую його обурення, але в статуті WBC маленьким шрифт прописано, що вони можуть надати титульний бій, якщо бачать, що боксер цього заслуговує. WBC ні в якому разі не порушив правила.

Якщо Едді Хірн обурюється, то нехай подасть в суд. В Америці це люблять. Але він цього не зробив, прекрасно розуміючи, що програє. Так, це виняток, але ніхто нічого не порушив. Для мене це позитивний результат,

– сказав Ломаченко.

Бій Ломаченка з Кемпбеллом за пояс WBC може відбутися 31 серпня в Англії. Українець вже розпочав підготовку до дебютного бою в Англії. У США поєдинок буде транслюватися на ESPN, а транслятора в Британії буде визначати Едді Хірн, який зазвичай співпрацює зі Sky Sports.