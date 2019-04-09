Ломаченко готує гучну несподіванку на бій з Кроллою

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / boxingscene.com

Промоутер Top Rank Боб Арум, який співпрацює з боксером Василем Ломаченком, заявив, що українець здивує фанатів.

Боб Арум заявив, що Ломаченко вийде в унікальному халаті на бій проти Ентоні Кролли.

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"Побачите, в якому халаті буде йти Ломаченко до рингу перед поєдинком з Кроллою. Нічого подібного в історії боксу ще не було", – написав Арум у Twitter.

Уже в п'ятницю, 12 квітня, боксери зустрінуться у США на Staples Center та визначать сильнішого. Обидва завершили підготовку до бою.

У ЗМІ з'явилася інформація про гонорар українського боксера. За бій проти британця Ентоні Кролли чемпіон світу отримає 2,2 мільйона доларів. Водночас Ентоні Кролла заробить мільйон доларів.

Останній бій Ломаченко провів 9-го грудня проти Хосе Педраси й переміг одноголосним рішенням суддів. Кролла у листопаді побив індонезійця Дауда Йордана.

Хто такий Ентоні Кролла?
32-річний боксер з Манчестера. Почав професійну кар'єру у 2006 році й з того часу провів на рингу 43 бої. У 34 з них Кролла відсвяткував перемогу (13 нокаутом) і ще три завершилися внічию. У 2015-2016 році володів чемпіонським поясом WBA, який він віддав Хорхе Лінаресу. Потім був реванш, в якому британець знову програв. Після цього виграв ще три бої й знову став претендентом на чемпіонський пояс.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кролла Новини Спорту
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