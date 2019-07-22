Ломаченко хоче битися з балакучим Лопесом за титул IBF

Василь Ломаченко дав свій прогноз на можливий бій за титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі. Чинний чемпіон Річард Коммі повинен зустрітися з обов'язковим претендентом Теофімо Лопесом.

20-го липня Меріленді (США) відбувся поєдинок за статус претендента на титул чемпіона світу за версією IBF в легкій вазі між американцем Теофімо Лопесом і японцем Масайоші Накатані. Важку перемогу рішенням суддів здобув Лопес.

Читайте також: Жорстко нокаутований росіянин Дадашев: що відомо про стан боксера

Таким чином, він став обов'язковим претендентом на пояс ганського боксера Річарда Коммі. Ломаченка не вразив бій Лопеса проти Накатані, але саме з американцем він хоче зустрітися.

Ну так, він провів 12 раундів. Але з ким? 12 раундів з невідомим боксером. Тепер з'явилося багато питань до нього, до його батька-тренера, до всього того, що він встиг наговорити. Бій Коммі-Лопес... Думаю, переможе Коммі. Але я б цього не хотів. Я б хотів сам зустрітися з Лопесом,

– цитує Ломаченка vRINGe.

Ломаченко прагне зібрати всі титули

Василь Ломаченко прагне зібрати всі титули у легкій вазі та стати абсолютним чемпіоном. Василь володіє поясами WBO й WBA. Найближчим часом українець може виграти титул WBC.

У суботу, 31 серпня, у Лондоні офіційно відбудеться бій за вакантний титул WBC між Ломаченком та Люком Кемпбеллом. Поєдинок прийме The O2 Arena . Якщо Ломаченко виграє, то українцю, щоб стати абсолютним чемпіоном потрібно буде додати до колекції тільки пояс IBF.

Ломаченко хотів битися проти Річарда Коммі за пояс IBF навесні 2019-го року. 2-го лютого ганець переміг росіянина Ісу Чанієва й завоював титул. Через травму руки Коммі не зміг битися аж до червня, відтак бій з Ломаченком був неможливим. Тому у квітні Василь провів бій проти британця Ентоні Кролли, якого нокаутував.

28-го червня Коммі успішно провів захист проти Раймундо Бельтрана. 32-річний Коммі нокаутував мексиканця у 8-у раунді. Наступним суперником Річарда має бути Лопес, якщо Річард не вирішить провести добровільний захист проти іншого суперника. Переможець цього поєдинку має всі шанси зустрітися з Ломаченком у поєдинку за всі титули в легкій вазі.

Ломаченко проти Лопеса

21-річний американець Лопес вважається одним з найбільш перспективних боксерів у легкій вазі. Разом зі своїм батьком Теофімо надзвичайно часто висловлюється про Василя Ломаченка.

Лопес-старший заявив, що всі боксери бояться битися з його сином, а бій проти Ломаченка стане найлегшим у кар'єрі Теофімо.

В одному з інтерв'ю Лопес-молодший заявив, що обов'язково зустрінеться з Ломаченком та "виб'є з нього все лайно".

У свою чергу Василь Ломаченко переконує, що битиметься з Лопесом, якщо той володітиме чемпіонським титулом. Також, за словами Василя, Теофімо відповість за свої заяви у ринзі.