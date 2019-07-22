Ломаченко хоче битися з балакучим Лопесом за титул IBF
Василь Ломаченко дав свій прогноз на можливий бій за титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі. Чинний чемпіон Річард Коммі повинен зустрітися з обов'язковим претендентом Теофімо Лопесом.
20-го липня Меріленді (США) відбувся поєдинок за статус претендента на титул чемпіона світу за версією IBF в легкій вазі між американцем Теофімо Лопесом і японцем Масайоші Накатані. Важку перемогу рішенням суддів здобув Лопес.
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Таким чином, він став обов'язковим претендентом на пояс ганського боксера Річарда Коммі. Ломаченка не вразив бій Лопеса проти Накатані, але саме з американцем він хоче зустрітися.
Ну так, він провів 12 раундів. Але з ким? 12 раундів з невідомим боксером. Тепер з'явилося багато питань до нього, до його батька-тренера, до всього того, що він встиг наговорити. Бій Коммі-Лопес... Думаю, переможе Коммі. Але я б цього не хотів. Я б хотів сам зустрітися з Лопесом,
– цитує Ломаченка vRINGe.
Ломаченко прагне зібрати всі титули
Василь Ломаченко прагне зібрати всі титули у легкій вазі та стати абсолютним чемпіоном. Василь володіє поясами WBO й WBA. Найближчим часом українець може виграти титул WBC.
У суботу, 31 серпня, у Лондоні офіційно відбудеться бій за вакантний титул WBC між Ломаченком та Люком Кемпбеллом. Поєдинок прийме The O2 Arena. Якщо Ломаченко виграє, то українцю, щоб стати абсолютним чемпіоном потрібно буде додати до колекції тільки пояс IBF.
Ломаченко хотів битися проти Річарда Коммі за пояс IBF навесні 2019-го року. 2-го лютого ганець переміг росіянина Ісу Чанієва й завоював титул. Через травму руки Коммі не зміг битися аж до червня, відтак бій з Ломаченком був неможливим. Тому у квітні Василь провів бій проти британця Ентоні Кролли, якого нокаутував.
28-го червня Коммі успішно провів захист проти Раймундо Бельтрана. 32-річний Коммі нокаутував мексиканця у 8-у раунді. Наступним суперником Річарда має бути Лопес, якщо Річард не вирішить провести добровільний захист проти іншого суперника. Переможець цього поєдинку має всі шанси зустрітися з Ломаченком у поєдинку за всі титули в легкій вазі.
Ломаченко проти Лопеса
21-річний американець Лопес вважається одним з найбільш перспективних боксерів у легкій вазі. Разом зі своїм батьком Теофімо надзвичайно часто висловлюється про Василя Ломаченка.
Лопес-старший заявив, що всі боксери бояться битися з його сином, а бій проти Ломаченка стане найлегшим у кар'єрі Теофімо.
В одному з інтерв'ю Лопес-молодший заявив, що обов'язково зустрінеться з Ломаченком та "виб'є з нього все лайно".
У свою чергу Василь Ломаченко переконує, що битиметься з Лопесом, якщо той володітиме чемпіонським титулом. Також, за словами Василя, Теофімо відповість за свої заяви у ринзі.