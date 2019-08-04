Ломаченко: Хотів би зустрітися з Флойдом Мейвезером

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / GETTY IMAGES

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA та WBO Василь Ломаченко розповів, з ким хотів би зустрітися у ринзі. Українця цікавить непереможний американець Флойд Мейвезер.

Василь в інтерв'ю ESPN заявив, що обрав би саме Мейвезера для бою, якщо б усе залежало тільки від нього.

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Якби все залежало від мене, то я вибрав би Флойда Мейвезера. Він же непереможений. А так я думаю, що простіше буде зробити поєдинок проти бійця Флойда Джервонти Девіса,
– сказав Ломаченко.

42-річний Флойд завершив кар'єру боксера. На професійному ринзі він провів 50 боїв і всі виграв (27 нокаутом). В останньому поєдинку він переміг Конора Макгрегора.

Мейвезер боксував у різних вагових категоріях, однак найбільшу славу йому принесла напівсередня вага. У легкій категорії, в якій виступає Ломаченко, Флойд був чемпіоном за версією WBC (2002-2003).

Щодо Джервонти Девіса, то непереможений американський боксер виступає у другій напівлегкій ваговій категорії. Він чемпіон світу за версіями WBA Super та IBF 2-му напівлегкій вазі.

Його бій з Ломаченком можливий тільки в тому випадку, якщо хтось з них змінить вагову категорію. Флойд Мейвезер є промоутером Девіса.

Наступний бій Ломаченко проведе проти Люка Кемпбелла. Поєдинок офіційно відбудеться 31 серпня в Лондоні. На кону стоятимуть пояси за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі. Бій відбудеться на The O2 Arena.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко
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