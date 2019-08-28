Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломачена – Люк Кемпбелл?

Уночі 31-го серпня Василь Ломачекно та Люк Кемпбелл битимуться за вакантний титул чемпіона світу WBC в легкій вазі. Окрім того, на кону стоятимуть титули українця – WBA й WBO. Для Ломаченка перемога – крок до звання абсолютного чемпіона. Звитяга британця – дозволить йому увійти в когорту знаменитих спортсменів.

Люк Кемпбелл. Коротка біографія

Народився 27 вересня 1987 року у Кінгстон-апон-Галл.

Зріст 175 сантиметрів.

Робоча рука – права.

Чемпіон Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні.

Кількість боїв – 22. 20 перемог (16 нокаутом), 2 поразки.

Прізвисько – Cool Hand.

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Перші кроки у боксі

Люк почав активно займатися боксом у дитинстві, проходив підготовку в клубі аматорського боксу імені святого Павла під керівництвом тренера Міка Бромбі. У 2006 році взяв участь в юніорському чемпіонаті Європейського Співтовариства і в чемпіонаті світу серед юніорів, проте в обох випадках програв у перших же матчах і не зміг потрапити в число призерів. Рік по тому дебютував на дорослій першості Англії та відразу ж зайняв перше місце, крім того, виграв великий міжнародний турнір "Золотий гонг" в Скоп'є.

У 2008 році Кемпбелл вдруге став найкращим англійським боксером найлегшої ваги й з'їздив на чемпіонат Європи в Ліверпуль, де переміг таких відомих боксерів як Едуард Абзалімов, Денис Макаров і Детеліна Далакліев. Виграна золота медаль європейської першості стала першою для англійського боксу з 1961 року.

У 2009 році спортсмен побував на чемпіонаті світу в Мілані, але вибув з боротьби вже після другого свого матчу на турнірі, посівши лише сімнадцяте місце. Зате на першості Європейського Союзу в Оденсе виступив цілком вдало, отримав бронзову нагороду. Проте, через отриману незабаром травму і проведення хірургічної операції розвиток кар'єри Кемпбелла на деякий час припинився, він брав участь в основному тільки в другорядних турнірах.

На чемпіонаті Європи 2011 року в Анкарі припинив боротьбу за призи на стадії чвертьфіналів, тоді як на чемпіонаті світу в Баку виступив цілком гідно, дійшов до фіналу і лише у вирішальному матчі поступився кубинцеві Ласаро Альваресу.

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Олімпіада 2012

Як і Ломаченко, Кемпбелл зумів виграти золото домашньої для себе Олімпіади у 2012 році. Це була перша олімпійська перемога британських боксерів в найлегшій ваговій категорії за останні 104 роки (попереднім переможцем був англієць Альберт Генрі Томас у 1908 році).

На шляху до золота Олімпіади британець переміг Італійця Вітторіо Паррінелло, болгарина Детеліна Далаклієва, японця Сатосі Сімідзу та ірландця Джоні Невіна.

Професійна кар‘єра

На початку 2013 року Люк вирішив спробувати себе в професійному боксі та підписав контракт з відомим британським промоутером Едді Хірном. Останній співпрацює з українцем Олександром Усиком. 13 липня 2013 дебютував у професійному боксі, перемігши Енді Харріса технічним нокаутом.

Кемпбелл виграв 12 поєдинків поспіль і тільки один бій він провів за межами Великобританії. У 2014 році у США він переміг місцевого боксера Стіва Трумбела. 1 серпня 2015 Люк завоював перший пояс у професійній кар'єрі, перемігши в бою за вакантний титул WBC International в легкій вазі іншого британця Томмі Койла. А також він набув статусу офіційного претендента на титул WBC в легкій вазі.

12 грудня 2015 року зазнав першої поразки у професійній кар'єрі, програвши за очками французу Івану Менді (32-4-1) в бою за титул WBC International. Після цієї поразки Люк провів 9 боїв, один з яких програв Хорхе Лінаресу. У 2018 році досвідчений Лінарес програв Ломаченку.

Відеоогляд бою Кемпбелл – Лінарес

Після цієї поразки Люк виграв три поєдинки. Зокрема, Кемпбелл помстився французу Менді.

Цікаві факти

На честь перемоги Кемпбелла на Олімпійських іграх була випущена пам'ятна поштова марка з його зображенням і одна з поштових скриньок у його рідному місті була перефарбована золотою фарбою.

Також в Халле поруч з боксерським клубом, де тренувався Кемпбелл, з'явилася "золота" телефонна будка. У 2013 році за видатні заслуги на рингу спортсмена нагородили орденом Британської імперії

Люк Кемпбелл брав участь у восьмому сезоні телешоу "Танці на льоду", посів третє місце, поступившись гімнастці Елізабет Твідл і акторові Метту Лапінскас. Люк одружений, має двох синів.

Відео виступу Кемпбелла у шоу "Танці на льоду"

Прогноз на бій

31-річний Люк Кемпбелл може стати непростим суперником для Ломаченка. Зокрема, перевагою британця є зріст. Люк на 5 сантиметрів вищий за українця, відтак Василю буде трішки складніше дістатися до щелепи опонента.

Також Кемпбелл володіє досить потужним ударом. У його команді вже заявляли, що саме на міць і зроблять ставку в протистоянні з українцем. Однак, як Кемпбелл планує давати раду зі швидкістю Ломаченка – це відкрите запитання.

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Перевагою Кемпбелла буде й домашня публіка, яка гнатиме його вперед. Для Ломаченка це тільки другий бій за межами США і перший у Британії. Навряд чи варто чекати повторення сценарію бою Ломаченко – Кролла.

Разом з тим, цікаво, в яких кондиціях перебуває Ломаченко. У бою проти Ентоні Кролли Василь зазнав травми руки. Важливо, щоб не стався рецидив, оскільки перебоксувати Люка однією рукою буде складно.