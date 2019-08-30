Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: де дивитися онлайн чемпіонський бій

У суботу, 31-го серпня, український боксер Василь Ломаченко проведе бій проти британця Люка Кемпбелла. На кону чемпіонського бою у Лондоні на O2 Arena стоятимуть титули WBC, WBO та WBA. В Україні двобій можна буде переглянути онлайн та по телебаченню.

Наживо боксерський поєдинок Ломаченко – Кемпбелл транслюватиме в Україні телеканал "Інтер".

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У суботу, 31 серпня, о 22:00 на каналі вийде програма "Великий бокс", у рамках якої й відбудеться трансляція бою за пояси WBA і WBO, які належать Василю Ломаченку, та вакантний пояс WBC. Василь битиметься з претендентом з Англії Люком Кемпбеллом.

Однак, коли саме розпочнеться бій за участі українця – поки невідомо. Все залежатиме від того, коли закінчаться бої в андеркарті. Приблизний час початку бою Ломаченко – Кемпбелл – 00:00.

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До виходу в ринг Василя відбудеться бій росіянина Олександра Повєткіна з британцем Х'юї Фьюрі. Останній є братом відомого боксера Тайсона Фьюрі.

Результат, відео та коментарі після поєдинку Ломаченко – Кемпбелл читайте на сайті Спорт24.