Ломаченко проти Кемпбелла: що прогнозують букмекери

Чемпіон світу за версіями WBA та WBO українець Василь Ломаченко 31 серпня буде битися проти британця Люка Кемпбелла. На кону стоятимуть два пояси українця, а також вакантний чемпіонський титул за версією WBC.

Ломаченко – Кемпбелл: прогноз

Ломаченку важко знайти собі суперника відповідно рівня у своїй ваговій категорії. Особливо, якщо мова йде про чемпіонські пояси. Та от на кону пояс чемпіона за версією WBC. Якщо він його здобуде, то до заповітної мрії – абсолютного чемпіона світу залишиться лише один чемпіонський бій за пояс IBF. Та для початку треба виграти WBC та втримати свої пояси чемпіона WBA та WBO. Їх доведеться захищати проти такого ж олімпійського чемпіона – Люка Кемпбелла.

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Перевага Кемпбелла у рості та розмаху рук. Ріст Ломаченка 1,7 метра. У той час як у Кемпбелла – 1,75 метра. При цьому розмах рук українця складає 1,66 метра, а його суперника – 1,8 метра.



Ломаченко проти Кемпбелла

Однак на стороні Ломаченка техніка. Це відзначають і топ-боксери.

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Букмекери теж віддають перевагу Ломаченку. Перемога Кемпбелла буде дуже неочікуваною.

Прогноз William Hill

Провідна англійська букмекерська контора оцінила перемогу Ломаченка коефіцієнтом 1,06. На перемогу Кемпбелла – 9,00. Нічия – 26,0. При цьому ймовірність виграти по очках у Ломаченка оцінена в 3,5, а у його суперника – 21,0.

Щодо раундів, то найбільше шансів що перемога Ломаченка станеться в 7-9 раунді – 4,0 на це. При цьому перемога у трьох стартових раундах є більш ймовірна, аніж в останні три раунді – 7,0 проти 8,0 відповідно.

Прогноз Parimatch

Дещо схожі коефіцієнти і в Parimatch – 1,06 на перемогу українця та 9,25 на перемогу британця. Нічийний результат – 26,0. При цьому на дострокову перемогу Ломаченка коефіцієнт 1,40, а на Кемпбелла – 13,0.

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Прогноз 1xbet

Перемога Ломаченка тут оцінена в 1,08. Перемога Кемпбелла – 9,3. Нічия – 36,0.

При цьому букмекери очікують, що буде менше, аніж 8 раундів. Ставка "тотал більше 7,5 раундів" отримала коефіцієнт 1,98, у той час як "тотал менше 7,5 раундів" – 1,81. А коефіцієнт на те, що боксери проведуть усі 12 раундів – 2,86, натомість на те, що бій не триватиме стільки раундів – 1,33.

Варто додати, що в Ломаченка найбільше шансів перемогти нокаутом, дискваліфікацією чи відмовою суперника – 1,49. У Кемпбелла коефіцієнт на таке – 12,5.

Бій Ломаченко – Кемпбелл офіційно відбудеться 31 серпня в Лондоні. Поєдинок відбудеться на The O2 Arena.