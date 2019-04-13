Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: онлайн боксерського поєдинку

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Василь Ломаченко - Ентоні Кролла: онлайн-трансляція бою
Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: онлайн боксерського поєдинку / Спорт24

Сьогодні чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) проведе бій проти британського претендента Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО). Онлайн поєдинку – на Спорт24.

Бій Ломаченка проти Кролли винесли на вечір п'ятниці в США. В Україні в цей час буде ранок суботи. Однак коли саме точно розпочнеться бій – поки невідомо.

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Онлайн бою Ломаченко – Кролла буде опубліковано тут, як тільки він розпочнеться

 

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кролла
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