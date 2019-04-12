Ломаченко – Кролла: де дивитися онлайн боксерський поєдинок

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Ломаченко - Кролла: де дивитися онлайн бій
Ломаченко – Кролла де дивитися / Спорт24

12 квітня в Лос-Анджелесі на арені "Стейплс-центр" відбудеться чемпіонський бій між 31-річним українцем Василем Ломаченком (12-1, 9 КО) і 32-річним британцем Ентоні Кроллою (34-6-3, 13 КО). Показ поєдинку відбудеться і в Україні.

Наживо боксерський поєдинок Ломаченко – Кролла транслюватиме в Україні телеканал "Інтер".

Дізнайтеся: Ентоні "Мільйон доларів" Кролла – що відомо про наступного суперника Василя Ломаченка

У ніч на суботу, 13 квітня, о 05:50 на каналі вийде програма "Великий бокс", у рамках якої й відбудеться трансляція бою за пояси WBA і WBO, які належать Василю Ломаченку, з претендентом із Англії Ентоні Кроллою.

Однак, коли саме розпочнеться бій за участі українця – поки невідомо. Все залежатиме від того, коли закінчаться бої в андеркарті.

У ЗМІ з'явилася інформація про гонорар українського боксера. За бій проти британця Ентоні Кролли чемпіон світу отримає 2,2 мільйона доларів. Водночас Ентоні Кролла заробить мільйон доларів.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кролла
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